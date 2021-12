Honor X30 e Honor Play 30 Plus 5G: ecco i due nuovi smartphone economici

Nelle scorse ore Honor ha presentato due nuovi smartphone Android, Honor X30 e Honor Play 30 Plus 5G. Si tratta di due prodotti con un rapporto qualità prezzo decisamente aggressivo, che possono quindi dire la loro nel segmento di mercato più combattuto di tutti, ossia quello dei prodotti di fascia bassa.

Tra i due, Honor X30 è quello messo meglio sul piano delle caratteristiche tecniche. Al posteriore il nuovo smartphone di Honor riprende il design già visto su Honor 50 Lite, con un gruppo fotocamere circolare che nel complesso gli dona un design moderno. Al look “fresco" di Honor X30 contribuisce la presenza di un foro sul display per la fotocamera selfie, assente sul più economico Honor Play 30 Plus 5G sul quale i progettisti hanno adottato un notch a goccia che, seppur piccolo, appare un po’ superato. I due smartphone, almeno inizialmente, saranno disponibili solo in Cina, ma nel dubbio è bene conoscerli più da vicino.

Honor X30 e Play 30 Plus 5G, come sono

Honor X30 presenta uno schermo in risoluzione Full HD+ di tipo LCD da 6,81 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il chip Snapdragon 695 di Qualcomm a 6 nanometri e 2,2 GHz di frequenza massima, fino 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Le fotocamere su Honor X30 sono quattro in totale di cui una per i selfie da 16 megapixel, mentre sul retro ci sono una principale da 48 megapixel f/1.8, e due “accessorie" da appena 2 megapixel ciascuna per le foto macro e le informazioni sulla profondità di campo. Si tratta di uno smartphone Android dual SIM con lettore di impronte digitali fisico sul retro e un reparto connettività a cui manca solo l’NFC: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo.

Honor X30 ha l’interfaccia utente Magic UI 5.0 basata su Android 11, una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida a 66 watt e misura 166,07 x 75,78 x 8,05 mm per 189 grammi di peso.

Honor Play 30 Plus 5G si pone su un livello più basso in termini di specifiche tecniche (e anche di prezzi). Offre un display LCD da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, il chip MediaTek Dimensity 700 a 7 nanometri e 2,2 GHz di clock, fino a 8 GB di memoria RAM e 128 GB di archiviazione UFS 2.1.

Le fotocamere su Honor Play 30 Plus 5G sono tre in totale di cui una per i selfie da 5 megapixel, mentre sul retro ci sono una principale da 13 megapixel f/1.8 e una da appena 2 megapixel per le informazioni sulla profondità di campo. Si tratta di uno smartphone Android dual SIM con lettore di impronte digitali fisico laterale e supporto a 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo.

Honor Play 30 Plus 5G ha l’interfaccia utente Magic UI 5.0 basata su Android 11, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 22,5 watt e misura 167,59 x 77,19 x 8,62 mm per 198 grammi di peso.

Honor X30 e Play 30 Plus 5G, i prezzi

Sia Honor X30 che Honor Play 30 Plus 5G sono due smartphone piuttosto economici, almeno a vedere i prezzi a cui vengono proposti in Cina, l’unico mercato in cui attualmente sono proposti.

Honor X30 nella sua variante d’accesso 6+128 GB viene offerto a poco più di 200 euro equivalenti, mentre Honor Play 30 Plus 5G 4+128 GB a poco più di 150 euro equivalenti. Attendiamo informazioni in merito ad una eventuale commercializzazione in Europa.