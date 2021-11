Honor 50 Lite è arrivato in Italia: design e 4 fotocamere al prezzo giusto

Ad appena dieci giorni dall’arrivo di Honor 50 nel nostro Paese, ora è la volta del “fratellino" Honor 50 Lite: anche lui arriverà in Italia, tra pochissimi giorni. Honor, quindi, sembra di nuovo in rampa di lancio dopo lo stop forzato dovuto alla ben nota diatriba tra il Governo degli Stati Uniti e Huawei, la sua ex società madre dalla quale adesso è completamente indipendente.

Tanto indipendente che, a differenza degli smartphone Huawei, quelli di Honor possono usare le versioni ufficiali di Android e i Google Mobile Services (sostituiti, sui telefoni Huawei, dai corrispondenti Huawei Mobile Services). Nulla, quindi, vieta a Huawei di vendere smartphone “normali" in tutto il mondo, Italia compresa, ma durante lo stop forzato la concorrenza si è fatta parecchio agguerrita e per questo Honor deve rispondere colpo su colpo, anche sul fronte dei prezzi. Ecco, così, che Honor 50 Lite è un buon telefono di fascia medio-bassa, al prezzo di lancio tutto sommato giusto. I suoi punti di forza oltre al prezzo? Il design, le fotocamere e una ricarica molto veloce.

Honor 50 Lite: caratteristiche tecniche

Honor 50 Lite è uno smartphone ben posizionato nella fascia medio bassa, all’interno della quale non sono le performance ciò che l’utente va cercando. E, per questo, il nuovo Lite di Honor è costruito intorno ad un chip dalle prestazioni sufficienti, ma non certo da urlo: il Qualcomm Snapdragon 662.

Le configurazioni di memoria tra cui scegliere sono due: 6/128 GB o 8/128 GB (ma in Italia arriva solo la 6/128), in entrambi i casi la memoria di archiviazione non è espandibile, perché non c’è uno slot per schedine microSD.

Lo schermo è un LCD di tipo IPS, da 6,67 pollici, del quale però Honor non specifica la frequenza di aggiornamento. La risoluzione, invece, è nota: 1.080×2.376 pixel, ovvero FHD+, per 391 punti per pollice di densità.

Ben 4 le fotocamere posteriori: principale da 64 MB di tipo grandangolare, una ultragrandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP, rispettivamente per le foto Macro e per il calcolo della profondità (cioè per l’effetto bokeh). A causa del processore non molto potente, Honor 50 Lite può registrare al massimo video Full HD a 30 frame per secondo. La fotocamera anteriore, invece, è una grandangolare da 16 MP.

Menzione d’onore per la batteria, da 4.300 mAh e con ricarica veramente veloce: 66 Watt di potenza, in 10 minuti si recupera il 40% della carica totale.

Honor 50 Lite: prezzo e disponibilità

Honor 50 Lite è commercializzato in tre colori: Midnight Black, Space Silver, Deep Sea Blue. Sarà disponibile tra pochi giorni: a partire dal 26 novembre lo si potrà preordinare sul sito ufficiale di Honor, mentre dal 3 dicembre sarà disponibile anche nei negozi, sia fisici che online (anche su Amazon).

Il prezzo non è bassissimo, ma non è male per un Honor: 299 euro per la versione 6/128 GB. Chi lo preordinerà il 26 novembre sul sito di Honor, però, lo prenderà al prezzo scontato di 249,90 euro (ma è un’offerta molto limitata, con pochissimi pezzi disponibili).