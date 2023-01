Honor X7a, X6 e Pad X8 arrivano in Italia: caratteristiche e prezzi

Debuttano anche in Italia tre nuovi dispositivi Honor molto attesi: i due smartphone entry level Honor X7a e Honor X6 e il tablet Honor Pad X8. Tutti e tre si distinguono per il prezzo molto basso, al quale ovviamente corrisponde una scheda tecnica senza grosse pretese. E’ facile ipotizzare, quindi, che questi device avranno in Italia un discreto successo, specialmente se verranno messi in vendita su Amazon con uno sconto, anche leggero.

Honor X7a: caratteristiche tecniche

Il processore dell’Honor X7a è il MediaTek Helio G25 abbinato a 4/6 GB di RAM e 128 GB di storagemì, che l’utente può decidere di ampliare fino a 1 TB con una scheda microSD.

Il display misura 6,7 pollici, è di tipo LCD e la frequenza di aggiornamento è di 90 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente.

Le fotocamere posteriori sono quattro: un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 5 MP e un coppia di sensori da 2 MP per macro e profondità. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Le connessioni disponibili, oltre al 4G, sono solo WiFi e Bluetooth 5.1 perché manca l’NFC. Tuttavia, è presente il jack da 3,5 millimetri per gli auricolari con filo, un dettaglio apprezzato da molti.

La batteria ha l’eccellente capacità di 6.000 mAh e la ricarica è da 22,5W e i colori disponibili del nuovo smartphone Honor X7a sono: Titanium Silver (argento cangiante), Ocean Blu (blu cangiante) e Midnight Black (nero cangiante).

Honor X6: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo dell’Honor X6 è ancora il MediaTek Helio G25 ma abbinato a 4GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile con scheda microSD. Il display misura 6,5 pollici, è sempre LCD a 90 Hz, con risoluzione HD+ e con il lettore per le impronte digitali posto lateralmente.

Su retro del telefono sono state collocate tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP e la coppia di sensori da 2 MP ciascuno per macro e profondità. La fotocamera anteriore è da 5 MP.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh mentre le connessioni includono anche l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip della card elettroniche, oltre al Bluetooth 5.1, al WiFi 5 e al Jack da 3,5 mm per le cuffie cablate. I colori disponibili sono Titanium Silver, Ocean Blu e Midnight Black.

Honor Pad X8: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del tablet Honor Pad X8 è il MediaTek Helio P22T abbinato a 4GB di RAM e 64 GB di storage. Il display misura 10,1 pollici ed è di tipo LCD. Sulla parte anteriore è stata collocata la fotocamera per selfie e videochiamate, da 2 MP, mentre la fotocamera posteriore è da 5 MP.

Il comparto audio è formato da due speaker, due microfoni e sistema Honor Histen che migliora la riproduzione dei bassi. La connessione a Internet è solo tramite WiFi, non c’è lo slot per la SIM telefonica, mentre la batteria ha una capacità di 5.100 mAh. Il colore disponibile è solo uno: Blue Hour (blu avio).

Honor X7a, X6 e Pad X8: disponibilità e prezzi

Tutti e tre questi prodotti sono dispositivi di fascia medio bassa e hanno, di conseguenza, prezzi molto contenuti: Honor X7a è disponibile in Italia al prezzo di listino di 229 euro (4/128 GB), l’Honor X6 di listino costa 199 euro (4/64 GB) mentre il tablet Honor Pad X8 costa 229 euro.