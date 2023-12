Fonte foto: Honor

C’è uno smartphone in arrivo per la gamma Honor: è stato presentato ufficialmente il nuovo Honor X7b. Si tratta di uno smartphone con specifiche da entry level che potrebbe diventare uno dei battery phone di riferimento dei prossimi mesi grazie ai 6.000 mAh di capacità della batteria integrata sotto la scocca. Lo smartphone sostituirà Honor X7a, presentato a inizio 2023 in Italia, come nuova proposta del brand per la fascia bassa.

Honor X7b: caratteristiche tecniche

Il nuovo Honor X7b si basa sul chip Qualcomm Snapdragon 680, molto utilizzato, già nel 2022, tra gli smartphone Android di fascia bassa. Questo chip non consente l’utilizzo della rete 5G e integra una CPU octa-core, con quattro core Kyro 265 Gold da 2,4 GHz e quattro core Kyro 265 Silver da 1,9 GHz. Il chip è affiancato da 6-8 GB di memoria RAM e da 128-256 GB di storage (in base al mercato di commercializzazione, Honor proporrà una specifica combinazione di RAM e storage).

Tra le specifiche tecniche troviamo anche un ampio display LCD da 6,8 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz oltre che un foro per la fotocamera anteriore. Come anticipato in precedenza, uno dei principali punti di forza dello smartphone è la batteria da 6.000 mAh che dovrebbe garantire un’autonomia ben superiore alla media. Da notare, inoltre, che Honor X7b include anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida, con potenza di ricarica massima di 35 W.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel, con apertura f/1.8, un sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel. Honor X7b è dotato di connettività Dual SIM e può utilizzare il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.0. Tra i sensori troviamo un sensore laterale per le impronte digitali oltre al sensore di prossimità virtuale. Lo smartphone ha il jack da 3,5 mm. Il sistema operativo è Android 13 personalizzato da MagicOS 7.2 (nel corso del 2024 dovrebbe arrivare l’aggiornamento ad Android 14).

Honor X7b: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor X7b arriva sul mercato in tre colorazioni (Flowing Silver, Emerald Green e Midnight Black). Lo smartphone, per il momento, non è stato annunciato direttamente da Honor ma è stato “ufficializzato” dal magazine GSMArena.com. Secondo quanto riportato dal magazine, che ha pubblicato anche le immagini di una prima hands-on, il nuovo entry level di Honor sarà disponibile con un prezzo di vendita di 229 euro. Al momento, però, non è chiara la combinazione di RAM e storage a cui fa riferimento questo prezzo. Allo stesso modo, non è chiaro quali saranno i mercati di commercializzazione.