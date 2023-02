Honor X7a ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Honor ha lanciato sul mercato globale, Italia compresa, un nuovo smartphone. Questa volta si tratta di un dispositivo di fascia bassa: Honor X7a, basato su SoC MediaTek e con una scheda tecnica piuttosto scarna. Si tratta, infatti, di un telefono navigare su Internet e sfogliare i social, guardare film e serie TV in streaming e controllare le email. Il tutto, però, senza la minima ansia da autonomia grazie ad una batteria molto capiente e ad un prezzo molto basso.

Honor X7a: caratteristiche tecniche

Honor X7a è uno smartphone di fascia bassa 4G, quindi non stupisce la scelta del chip MediaTek Helio G35. Non stupisce nemmeno la risicata quantità di memoria: 4 GB di RAM e a 128 GB di storage, ma quest’ultimo si può espandere fino a 1 TB con una scheda microSD.

Il display misura 6,74 pollici ed è di tipo LCD, tecnologia ormai presente solo sui dispositivi entry level. Ha una risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento è 90 Hz e il lettore per le impronte digitali posto al lato dello schermo.

Sul retro del telefono sono state collocate quattro fotocamere: il sensore principale da 50 MP, il sensore ultra grandangolare da 5 MP e una coppia di sensori da 2 MP ciascuno, uno per il macro e l’altro per la profondità. La fotocamera anteriore per gli autoscatti e le videochiamate, incastonata nel notch centrale a U, è da 8 MP.

Viste le altre caratteristiche tecniche, non stupiscono neanche le connessioni disponibili, oltre al già citato 4G: Bluetooth 5.1, WiFi 5, jack da 3,5 mm e niente chip NFC per i pagamenti contactless.

La batteria, invece, soprende in positivo: ha una capacità di 5.330 mAh e una potenza di ricarica da 22,5W.

Honor X7a: disponibilità e prezzo

Honor X7a è già disponibile in Italia in tre colori: Titanium Silver, Ocean Blu (blu cangiante) e Midnight Black. Il prezzo di listino è di 229,90 euro, ma fino al 15 febbraio c’è l’offerta lancio a 209,90 euro.