HP, questo è il computer da comprare oggi: sconto mai visto prima

Il computer HP Envy è in offerta con uno sconto del 38% e risparmi più di 400 euro. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero

Il computer portatile è diventato uno dei quei dispositivi di cui non si può più fare a meno. E non solo per motivi di lavoro. Avere un computer torna sempre utile: se si vuole vedere un film, basta accedere alla propria piattaforma di streaming preferita, se si vuole stampare un documento si deve necessariamente passare per un PC, oppure se si deve fare una ricerca per la scuola. Insomma, i motivi sono i più svariati e ogni persona utilizza il PC portatile in modo differente. Per utilizzarlo al meglio, però, il notebook deve avere anche un certo tipo di componenti che assicurano delle buone prestazioni. E il prezzo di un buon PC negli ultimi mesi a causa dell’inflazione e della scarsità di materie prime è aumentato.

Oggi, però, trovi questo ottimo PC HP Envy 17-cr0002sl in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Si tratta di un computer con cui puoi fare veramente di tutto grazie a un ottimo processore Intel e a uno schermo da ben 17 pollici. Nonostante un display extra large le dimensioni sono contenute grazie a cornici quasi inesistenti. Tornano all’offerta, oggi è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 38% e risparmi più di 400 euro. E non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Computer portatile HP Envy da 17 pollici

HP Envy 17-cr0002sl in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima occasione per questo computer portatile HP. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 647 euro e risparmi poco più di 400 euro su quello di listino. Al momento è una delle migliori promo disponibili sul sito di e-commerce per un computer portatile. E l’offerta non finisce qui: puoi anche diminuire l’esborso iniziale utilizzando il pagamento rateale disponibile nella pagina prodotto: 12 rate da 53,92 euro al mese a tasso zero (servizio offerto da Amazon). La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per fare il reso hai a disposizione ben 30 giorni di tempo da quando lo acquisti.

HP Envy 17-cr0002sl: la scheda tecnica

Il computer perfetto per lavorare in smart working o mentre sei in viaggio, per preparare documenti, per studiare all’università o semplicemente per vedere un film o una serie TV. Questo HP Envy 17-cr002sl si adatta veramente a qualsiasi utilizzo e il merito è di una scheda tecnica equilibrata e con tutte le componenti giuste al loro posto.

Partiamo dall’ottimo display da 17,3 pollici con risoluzione FHD e anti-riflesso. Si tratta di uno schermo abbastanza grande, ma con una risoluzione elevata che assicura immagini in alta definizione e non avrai problemi a utilizzarlo quando sei in viaggio grazie a dimensioni abbastanza compatte. Le performance sono assicurate dal processore Intel i5 di dodicesima generazione con a supporto 8GB di RAM e un SSD da 512GB. La scheda grafica è integrata. Una scheda tecnica equilibrata e che ti permette di utilizzare programmi pesanti come quelli per il fotoritocco.

Il comparto audio è realizzato da Bang & Olufsen e non avrai problemi ad ascoltare con la massima definizione nessun contenuto. Essendo un computer pensato anche per il lavoro, è dotato di una webcam integrata per fare le videochiamate di lavoro che assicura immagini definite. La batteria ti accompagna per tutto il giorno e grazie alla ricarica rapida hai più del 50% di autonomia in soli 45 minuti.

