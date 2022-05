HP lancia due nuovi laptop ad alte prestazioni

HP lancia due nuove workstation portatili: HP ZBook Studio G9 e HP ZBook Fury G9. Novità a cui si aggiungono due nuovi display della serie Z, HP Z24q G3 e Z24m G3, e un nuovo Dock Thunderbolt G4. Parliamo di strumenti altamente professionali e pensati per creatori e data scientist. L’HP ZBook Studio G9 è certamente più versatile, essendo stato progettato anche per chi vuole prestazioni elevate ma non per scopi esclusivamente professionali. La cosa più impressionante è che queste macchine altamente performanti e potenti pesano meno di 2 Kg.

La potenza di queste due workstation è dedicata a professionisti come architetti, fotografi, video editor e data scientist, ossia specialisti nel processare grandi quantità di dati. Tutti lavori per i quali sono necessari computer con elevata potenza di calcolo e grandi quantità di memoria. HP per entrambi i modelli ZBook G9 ha introdotto la prima interfaccia grafica Z by HP Data Science Stack Manager, che consente la personalizzazione dei software di data science. Può girare sia su Ubuntu sia su Microsoft WSL2 (in pratica Linux) e sarà disponibile precaricata sulle due workstation da fine giugno.

HP ZBook Fury G9: caratteristiche tecniche

Il nuovo laptop professionale HP ZBook Fury G9 ha un display OLED da 16 pollici, proporzioni dello schermo a 16:10 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il processore è Intel Core (fino all’i9, serie HX) di dodicesima generazione abbinato a 128 GB di RAM e 4TB di memoria di archiviazione.

La scheda grafica, in base al modello, è la NVIDIA RTX A5500 o la AMD Radeon Pro, entrambe di livello professionale.

HP ZBook Studio G9: caratteristiche tecniche

HP ZBook Studio G9 presenta un display da 16 pollici e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ed è stato progettato per offrire prestazioni di livello professionale veloci per le applicazioni creative più popolari.

Anche in questo caso troviamo il processore Intel Core i9 vPro, abbinato a 16 GB di memoria RAM e 4 TB di memoria di archiviazione. Le schede grafiche sono o l’NVIDIA RTX A5500 o GeForce RTX 3080 Ti in base al modello.

HP Zbook G9: prezzi e disponibilità

Le due workstation saranno disponibili da fine giugno ma i prezzi non sono stati ancora resi noti. Trattandosi di macchine di livello professionale, però, c’è da aspettarsi un listino molto elevato.