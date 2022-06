Huawei FreeBuds Pro 2: saranno loro le anti AirPods Pro?

I nuovi auricolari in-ear Huawei FreeBuds Pro 2 che arriveranno a breve sul mercato, si presentano come una delle poche alternative agli Apple AirPods. Se qualcuno pensa che Huawei sia troppo ambiziosa, deve ricredersi. Per mettere in campo il progetto di un paio di auricolari che possano sfidare i top di gamma della mela morsicata, Huawei ha chiesto la collaborazione all’azienda francese Devialet, nota perché riesce a coniugare qualità audio e design dei prodotti.

Secondo quanto riferisce il giornalista e leaker Roland Quandt di WinFuture, le Huawei Free Buds Pro 2 saranno delle cuffiette top di gamma a tutti gli effetti, di alta qualità e con specifiche tecniche evolute. Al centro del progetto, troviamo la più recente tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) ma anche il design che i cinesi di Huawei hanno tenuto a puntualizzare con linee arrotondate a goccia che sormontano uno stelo corto e largo. Un deciso cambio di passo, rispetto alle pur ottime Huawei FreeBuds Pro (in foto).

Huawei Free Buds Pro 2: come sarebbero

Sebbene Huawei non abbia ancora condiviso alcun dettaglio ufficiale dei nuovi auricolari TWS (True Wireless Stereo) Huawei Free Buds Pro 2, WinFuture è in possesso di molte delle specifiche tecniche del prodotto. Trattandosi di una fonte solitamente molto attendibile, quindi, possiamo dare queste specifiche quasi per certe.

Come anticipato gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 in collaborazione con Devialet sono dotati della più completa cancellazione attiva del rumore (ANC), ossia quella ibrida a tre stadi e fino a 47 dB, un valore decisamente elevato.

Gli auricolari sarebbero, inoltre, dotati di certificazione IP54 e di due driver audio con una frequenza che va da 14 a 48.000 Hz, il che significa che si potranno apprezzare anche i bassi più profondi. Previsto anche il supporto allo standard Hi-Res Audio e un equalizzatore adattivo "triplo", che può regolare contemporaneamente il volume, la posizione e il suono per ottenere una riproduzione ottimale.

Infine gli auricolari FreeBuds Pro 2 avranno una batteria calibrata per quattro ore di riproduzione musicale continua con ANC e fino a sei ore e mezza senza ANC. La custodia di ricarica estenderà la durata della batteria a 30 ore.

Huawei FreeBuds Pro 2: disponibilità e prezzo

Gli auricolari FreeBuds Pro 2 saranno esteticamente molto gradevoli e i colori disponibili saranno il Blue Silver, il Ceramic White e il Frost Silver. Ancora ignota la data di uscita in Europa e in Italia.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, probabile che sarà di 199 euro. In effetti, considerata la tecnologia messa in campo, sembra un’ipotesi più che credibile.