Huawei MateBook 16: potenza, design e un grande schermo 2K

Per la gioia di chi ama il noto brand, un nuovo interessante dispositivo targato Huawei è stato appena presentato a Barcellona, nel corso del MWC 2022. Si tratta questa volta non di uno smartphone, bensì di un nuovo notebook di fascia medio-alta dell’azienda: Huawei MateBook 16. Questo prodotto è destinato al mercato prettamente professionale, mentre il già annunciato MateBook X Pro è destinato maggiormente ai creator che hanno bisogno di maggior potenza.

Innanzitutto, come racconta il nome, si tratta di un laptop con display Full View da 16 pollici. Ma non è solo il pannello a spiccare in questo device, dato Huawei MateBook 16 vanta anche un design molto curato, oltre ad annoverare le tecnologie più innovative dell’azienda asiatica. Prima di parlare di tutte le specifiche tecniche di questo laptop, è importante segnalare che il computer può rivelarsi perfetto per il lavoro ed è progettato per offrire agli utenti funzionalità di collaborazione multi-device, con l’obiettivo di massimizzare la produttività in caso di flussi di lavoro pesanti e complessi.

Huawei MateBook 16: caratteristiche tecniche

Il design del nuovo laptop è molto curato come quello di tutti i prodotti Huawei, ma è la scheda tecnica che caratterizza questo PC portatile e lo distingue dalla massa di prodotti analoghi.

Il processore che troviamo a bordo di Huawei MateBook 16 è, a scelta, AMD Ryzen 5 5600H o AMD Ryzen 7 5800H con scheda video integrata, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di disco SSD. Si tratta di una configurazione di livello più che buono e decisamente sufficiente ai flussi di lavoro anche pesanti.

Sempre orientato al lavoro è il display, da 16 pollici con risoluzione da oltre 2K (2.520×1.680 pixel). Si tratta di un pannello LCD IPS, con rapporto di forma di 3:2, quindi più comodo per lavorare che per l’intrattenimento. Integrata nella cornice superiore c’è la webcam, purtroppo solo 720p come sulla maggior parte dei laptop.

Tra le connessioni troviamo due porte USB 3.2 e altrettante USB-C, una HDMI, il jack da 3,5mm per le cuffie, l’immancabile WiFi 5 e il Bluetooth 5.0. Molto grande la batteria, da 84 Wh, e di conseguenza non indifferente il peso: 1,99 chilogrammi. Non troppo, ma neanche pochissimo per un dispositivo che misura 17,8x351x254,9mm.

Huawei MateBook 16: quanto costa

Il MateBook 16 è già in preordine fino al 14 marzo sul sito di Huawei, in entrambe le varianti di CPU, ai seguenti prezzi:

Huawei Matebook 16 con AMD Ryzen 5 5600H: 1.119 euro

Huawei Matebook 16 con AMD Ryzen 7 5800H: 1.349 euro

Durante tutto il periodo del preordine, con un acconto di 20 euro si ottiene un successivo sconto di 50 euro in fase d’acquisto. In più si riceve in regalo un tablet Matepad T10s 2021 in versione WiFi 4/64 GB.