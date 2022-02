Huawei annuncia i nuovi MateBook e un PC all in one al MWC 2022

Il MWC 2022 di Barcellona parte oggi e con esso sono in arrivo tutta una serie di lanci di nuovi dispositivi. Nel caso di Huawei, però, non gli annunci non riguardano dei nuovi smartphone ma dei MateBook e un PC all in one che, certamente, non passeranno inosservati. Tra l’altro, saranno in grado di collaborare fra di loro.

La gamma in arrivo nel 2022 include un MateBook X Pro, il tablet 2-in-1 MateBook E, il MateStation X all-in-one (AiO) e l’e-reader MatePad Paper. Tutti questi device sono supportati dalla connettività Super Device di Huawei, che consente ai dispositivi dell’ecosistema dell’azienda cinese (inclusi gli smartphone e i tablet tablet con sistema operativo HarmonyOS o Android) di collaborare tra di loro. Gli utenti, in buona sostanza, potranno collegare con estrema facilità questi device per eseguire varie attività, come il mirroring dello schermo del telefono sul PC o utilizzare un tablet come secondo schermo per il PC Windows, in modo da spostare i file tra i dispositivi.

Huawei MateBook X Pro e MateBook E: come sono

Il MateBook X Pro (2022) è un pc portatile dal peso di soli 1,38 kg, che presenta un display da 14,2 pollici (con una risoluzione di 3.120 x 2.080) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sopra lo schermo c’è una webcam da 720p per le videochiamate.

Il dispositivo è dotato di un touchpad con gesture intelligenti e ha a bordo il processore Intel Core serie U di undicesima generazione, ed è dotato di caricabatterie GaN (nitruro di gallio) che può fornire fino a 90 W ricarica. Questo sistema può anche essere utilizzato sui telefoni Huawei che presentano il supporto per SuperCharge da 50 W.

Il MateBook E è un laptop Windows 2 in 1 dal peso di appena 709 grammi ed è perfetto per gli utenti che lavorano in mobilità. Il device ha un telaio centrale in magnesio e un pannello posteriore in fibra di carbonio. Una caratteristica da segnalare del MateBook E è il display OLED (tecnologia pregiata, ancora poco utilizzata nei laptop) da 12,6 pollici con risoluzione di 2.560×1.600 e una luminosità massima di 600 nit che lo rende utilizzabile anche sotto il sole.

Il dispositivo supporta la M-Pencil di seconda generazione e la Smart Magnetic Keyboard (che funge anche da custodia e supporto).

MateStation X e MatePad: come sono

Il MateStation X un PC all-in-one alimentato da processori AMD Ryzen serie 5000 H, accompagnato da 16 GB di RAM e un 1 TB di memoria interna. Il clou del MateStation X è il display, che è un pannello da 28,2 pollici con proporzioni 3:2 (quindi buono più per il lavoro che per la visione di film).

L’86,3% dello schermo è superficie utile, grazie alle cornici molto sottili. Il suono dovrebbe essere discreto, grazie ai tre altoparlanti integrati: due da 5 W e uno da 10 W; il PC ha anche quattro microfoni per le chiamate.

Infine, l’azienda cinese ha presentato il MatePad Paper, un e-reader con HarmonyOS a bordo. Il device presenta un display da 10,3 pollici FullView 2K e delle modalità che moderano la trasmissione di luce blu e aiutano a non stancare la vista. Anche il MatePad supporta la M-Pencil e presenta alcune funzioni interessanti per prendere appunti.

Per quanto riguarda le specifiche interne, l’e-reader viene fornito con 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione e una batteria che promette di durare oltre quattro settimane in standby. C’è anche un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione. Dato che esegue HarmonyOS, MatePad supporta anche l’integrazione del Super Device.

Disponibilità e prezzi

Per il momento Huawei non ha annunciato la disponibilità in Italia di questi dispositivi, anche se non è escluso che nei prossimi mesi qualcosa possa cambiare. La gamma di PC di Huawei venduta in Italia, d’altronde, è già abbastanza corposa.