Huawei MateBook D 15, il laptop tuttofare sbarca in Italia

Arriva anche in Italia il nuovo laptop Huawei MateBook D 15, che nell’offerta del produttore cinese si pone un gradino sotto ai modelli di fascia alta della serie D 16 e al modello di punta MateBook X Pro. Con questo nuovo arrivato sono in totale 5 i modelli proposti nel nostro Paese che vanno a soddisfare un po’ tutte le esigenze.

Huawei MateBook D 15, caratteristiche tecniche

Il nuovo laptop, come si può intuire dal nome, ha un display da 15 pollici di tipo IPS che garantisce una risoluzione Full HD in 16:9. Il rapporto schermo-corpo, caratteristica che Huawei da sempre enfatizza per i propri notebook, arriva all’87%, il che significa che le cornici intorno al pannello sono molto sottili. Questo display, inoltre, è stato certificato da TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu, quindi non affatica gli occhi neanche dopo diverse ore di visione.

Da notare la presenza di una CPU Intel Core di undicesima generazione, realizzata a 10 nm, mentre i processori Intel di dodicesima generazione sono proposti nella linea MateBook D 16 e sul MateBook X Pro. Al fianco del processore Intel, Huawei installa 16 GB di RAM e un disco allo stato solido (SSD) con interfaccia NVMe PCI.

Utile senza dubbio la modalità "Performance" che si attiva cliccando in contemporanea i tasti Fn e P. In questo modo si attiva il sistema di raffreddamento avanzato che grazie a una ventola ad alta potenza tiene alla giusta temperatura il processore quando questo si spinge al limite per aumentare le prestazioni.

Tra le novità del nuovo MateBook D15, rispetto al suo predecessore, c’è anche la connessione WiFi 6, più stabile e veloce rispetto alla WiFi 5. Il notebook ha anche l’utile funzione Multi-Screen Collaboration. In pratica qualsiasi altro device Huawei connesso al notebook, come ad esempio uno smartphone, può essere sincronizzato e utilizzato direttamente sul laptop.

Infatti è possibile trascinare file, video e foto da un dispositivo all’altro e quindi lavorare su file presenti sullo smartphone utilizzando una più comoda tastiera un display decisamente più grande. Si possono anche avere fino a tre schede aperte in contemporanea per un multitasking in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.

Molto comoda infine anche la possibilità di effettuare videochiamate verso un numero salvato sullo smartphone utilizzando il laptop e la sua webcam integrata.

Insieme al notebook, in bundle è presente un caricatore da 65 W che consente di ricaricare anche uno smartphone compatibile con questa potenza, direttamente dal laptop, anche se il laptop è spento.

Prezzo e disponibilità

Huawei MateBook D15 è in vendita in Italia a un prezzo di 799 euro e chi lo acquista entro il 31 gennaio riceve uno sconto di 100 euro e un mouse bluetooth. Il prezzo di listino rispecchia le caratteristiche tecniche, ma certamente tra pochi mesi arriveranno le prime offerte Amazon che renderanno questo prodotto ancor più interessante.