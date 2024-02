Huawei MatePad 11.5, con le offerte Amazon è un'occasione irripetibile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: Huawei

Tra i tablet più interessanti sul mercato c’è sicuramente il Huawei MatePad 11.5 un dispositivo dalle dimensioni compatte e dall’ottima scheda tecnica, orientata alla produttività e perfetta a chi ha bisogno di un device da trasportare in giro facilmente e senza l’ingombro di un notebook.

Leggero, potente, versatile, non si può chiedere di più a un prodotto del genere che grazie agli sconti su Amazon è disponibile anche in super offerta a meno di 300 euro.

Huawei MatePad 11.5 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – Versione 6/128 GB

Huawei MatePad 11.5: scheda tecnica

Huawei MatePad 11.5 ha un display TFT LCD da 11,5 pollici, con risoluzione 2,2K (2.200×1.440 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Lo schermo ha inoltre la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, che attesta che il dispositivo è in grado di autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a3000 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 affiancato in questa offerta specifica da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 MP (f/1.8) e una fotocamera frontale è da 8 MP (f/2.2) che trova posto su uno dei lati più lunghi del tablet, agevolando le videochiamate in modalità orizzontale.

Tra le opzioni di connettività ci sono il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C 3.1. Interessante anche il comparto audio con 4 speaker stereo Huawei Histen 8.1 e 2 microfoni.

La batteria ha una capacità di 7.700 mAh con ricarica via cavo da 22,5 W. Il sistema operativo è HarmonyOS 3.1. A questo proposito, bisogna sottolineare che l’assenza del Google Store potrebbe essere un problema per molti, soprattutto per chi ha bisogno di applicazioni "specifiche"; tuttavia, Huawei offre agli utenti il suo App Gallery che è comunque piuttosto fornito e contiene buona parte dei programmi più utilizzati di sempre.

Infine è importante ricordare che l’utente può acquistare separatamente diversi accessori che possono espandere ulteriormente le potenzialità di questo tablet, tra questi: la tastiera Huawei Smart Magnetic Keyboard e la Huawei M-Pencil, la smart pen prodotta dall’azienda cinese.

Huawei MatePad 11.5: prezzo e disponibilità

Huawei MatePad 11.5 è un buon tablet con una scheda tecnica molto versatile da utilizzare per l’intrattenimento e per la produttività, anche grazie all’ottima suite offerta dal colosso cinese della tecnologia, con all’interno molti utilissimi strumenti sviluppati appositamente per l’ufficio e lo studio.

Il prezzo di listino è di 307,34 euro ma, grazie agli sconti su Amazon, si scende fino a 269 euro (-12%, -38,34 euro) un’offerta interessante che consente di portare a casa un dispositivo di qualità a un prezzo che può fare gola a molti.

Huawei MatePad 11.5 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – Versione 6/128 GB