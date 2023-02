Huawei MatePad SE è arrivato su Amazon: quanto costa

Tra i tanti tablet disponibili e che si prestano ad essere un dispositivo che accompagna i momenti di relax, si fa notare il Huawei MatePad SE 10.4, arrivato recentemente in Italia.

Come si intuisce dal nome, Huawei MatePad SE 10.4 è un tablet con un display da 10,4 pollici, dunque con schermo abbastanza grande (ma non ingombrante) per guardare i contenuti in streaming, come film e serie TV senza rinunciare alla qualità dell’immagine. Ad un prezzo che su Amazon è molto interessante e che sicuramente sarà gradito alla maggior parte degli utenti.

Huawei MatePad SE 10.4 – Processore Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/64 GB

Huawei MatePad SE 10.4: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il tablet Huawei MatePad SE 10.4 è il Qualcomm Snapdragon 680 abbinato 4 GB di RAM e a 64 GB di storage.

Il display misura 10,4 pollici, è di tipo LCD con risoluzione FHD+ e la densità di pixel arriva a 225 ppi, valore buono per questa fascia di prezzo.

Il comparto fotografico è essenziale e conta su una fotocamera posteriore da 5 MP mentre sulla parte anteriore è collocato un sensore da 2 MP utile per le videochiamate.

L’audio si basa su due speaker compatibili con tecnologia Huawei Histen 8.0, che adatta il suono al contenuto riprodotto e restituisce effetti audio.

Le connessioni includono il WiFi, Bluetooth e l’utile jack da 3,5 millimetri indicato per gli auricolari con filo.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh e la ricarica è da 10W.

Il sistema operativo è Harmony OS 3 tipico dei dispositivi Huawei di ultima generazione e propone la maggior parte delle app più utilizzate. Si trova anche l’utile funzione Multi-Window per visualizzare e utilizzare tre app contemporaneamente.

Huawei MatePad SE 10.4: prezzo e disponibilità

Huawei Mate Pad 10.4, versione 4 /64 GB è già disponibile su Amazon al prezzo di listino di 239,90 euro. Ottima occasione per portare a casa un dispositivo di ultima generazione ad un prezzo aggressivo.

