Huawei, nel 2024 è stato raggiunto un fatturato da record

La stella di Huawei torna a risplendere e dopo anni difficili, dovuti alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e al BAN che ha impedito all’azienda cinese di accedere alle moderne tecnologie per la produzione chip, il colosso della tecnologia si prepara ad annunciare un fatturato da record.

La società, infatti, dovrebbe rendere pubblici nei prossimi giorni i risultati annuali che andranno a confermare quanto già anticipato in via ufficiosa: un fatturato per il 2024 arrivato a ben 860 miliardi di yuan che corrispondono a circa 118 miliardi di dollari. Numeri impressionanti, vicini a quelli del 2020 quando il brand era ancora nella fase di massimo splendore.

Huawei, le strategie per sopravvivere al BAN

Huawei ha affrontato un periodo decisamente complesso, ma grazie agli sforzi incredibili fatti in questi anni, l’azienda torna ai vecchi fasti con un sistema operativo totalmente svincolato da Android e una nuova tecnologia proprietaria per la realizzazione di chip che consente (ufficiosamente) di accedere anche alla rete 5G.

Senza dimenticare, naturalmente, l’arrivo di un proprio modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) chiamato Pangu che va ad affiancare Harmony OS Next nella gestione delle varie funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Anche qui, vale la pena segnalare che l’azienda è stata in grado di sviluppare componenti avanzati che, sembra, siano in grado di competere anche con i prodotti di altri colossi del settore, come Nvidia ad esempio.

E non è finita qui, anche nel settore dell’automotive Huawei ha saputo fare la differenza, diventando una delle Big Tech cinesi in prima linea per le tecnologie per la guida autonoma e, grazie a una collaborazione con le case automobilistiche statali, è riuscita anche a rafforzare la propria posizione nel settore dei veicoli elettrici.

Questi anni, dunque, sono stati di adattamento e sperimentazione, con il colosso cinese che ha cercato una strategia per sopravvivere alle restrizioni degli USA, sviluppando delle tecnologie alternative che hanno portato a una collaborazione molto più stringente con le autorità cinesi e le aziende sostenute dallo Stato. Una specie di “ridimensionamento”, insomma, che ha riportato Huawei agli antichi splendori, pur segnando un distacco (quasi totale) con l’occidente e con il nostro mercato, che non può che fermarsi a osservare tutte le novità presentate dal brand ma, spesso, senza potervi accedere.

Hauwei, il fatturato per il 2024

Come già accennato, Huawei non ha fornito ufficialmente un quadro dettagliato del suo fatturato per l’anno passato, limitando a confermare una buona crescita, dovuta essenzialmente alla sua divisione per l’elettronica di consumo (smartphone, tablet, PC e wearables) e alle innovazioni per il settore automobilistico.

I rapporti trapelati suggeriscono che l’azienda ha spedito oltre 45 milioni di smartphone nel 2024, segnando un aumento annuo di almeno il 25%. Numeri impressionanti se si considerano le difficoltà nello sviluppo di tecnologie al passo coi tempi dopo il BAN degli USA ma che confermano (di nuovo) Huawei come uno dei colossi portanti dell’economia cinese che ormai sembra essere sempre più lontana dal modello occidentale.