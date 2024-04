Fonte foto: Huawei

Huawei aggiorna la sua gamma italiana annunciando il lancio della nuova serie nova 12, composta da 3 smartphone già annunciati lo scorso mese di marzo. Arriva sul mercato anche la nuova Huawei Band 9, smartband che rappresenta la nuova evoluzione di uno dei prodotti di riferimento della gamma del costruttore cinese.

Huawei nova 12s, 12 SE, 12i: caratteristiche e prezzi

Il modello più economico della nuova gamma di smartphone Huawei è il nova 12i, dotato di un display LCD da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, e del SoC Qualcomm Snapdragon 680 4G, affiancato da 8 GB di RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 40 W.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 Megapixel, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel e il sensore di impronte digitali laterale. Il nova 12i arriva sul mercato con un prezzo di listino di 279 euro, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Black e Green.

C’è poi il nova 12 SE. Questo dispositivo ripropone il SoC Snapdragon 680 4G che, però, viene ora affiancato da un display OLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 90 Hz. La memoria interna sale a 256 GB mentre la batteria ha una capacità di 4.500 mAh, con ricarica rapida da 66 W.

Questo modello ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro. Il sensore di impronte digitali è laterale. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Black e Green con un prezzo di listino di 379 euro.

A completare la nuova famiglia di smartphone di Huawei c’è il nova 12S. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refrehs rate di 120 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 778G 4G affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il telefono ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 60 Megapixel. Lo smartphone è acquistabile al prezzo di listino di 499 euro, con possibilità di scegliere tra le colorazioni Black, Blue e White.

Tutta la gamma di smartphone Huawei nova 12 è dotata del sistema operativo EMUI 14 (non c’è il Play Store e non ci sono i servizi Google).

Huawei Band 9: caratteristiche e prezzi

La Huawei Band 9 è una smartband dotata di un display AMOLED da 1,47 pollici, con risoluzione di 368×194 pixel. Il dispositivo è utilizzabile per la sincronizzazione delle notifiche con lo smartphone (Android 8.0 o versioni successive e iOS 13 o versioni successive), con collegamento via Bluetooth 5.0 LE.

Ci sono anche varie funzionalità per il monitoraggio della salute e del sonno, con la rilevazione della frequenza cardiaca, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e dello stress. Secondo i dati forniti dall’azienda, la nuova Huawei Band 9 è in grado di garantire fino a 14 giorni di autonomia che si riducono a 3 giorni con un uso normale con display Always On attivato.

La smartband è acquistabile al prezzo di 59 euro, con possibilità di scegliere tra 5 diverse colorazioni.