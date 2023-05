Huawei Nova Y91 ufficiale: batteria e schermo enormi, ma niente 5G

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Huawei ha mostrato al mondo il nuovissimo Nova Y91, lo smartphone di fascia intermedia dell’azienda cinese e, ovviamente, naturale erede del precedente Huawei Nova Y90, uscito a inizio 2022. Un dispositivo dalle caratteristiche molto particolari con uno schermo dalle dimensioni decisamente generose, ben 6,95 pollici, e una batteria da 7.000 mAh, una capienza davvero "esagerata" per un telefono, con l’azienda che promette un’autonomia di diversi giorni.

Huawei Nova Y91: scheda tecnica

Il nuovo Huawei Nova Y91 ha un display IPS LCD da 6,95 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.388×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 680 4G a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 o 265 GB di memoria interna. Anche in questo caso Huawei ha optato per un chip ben noto, sicuramente non dei più recenti, ma che in più occasioni si è dimostrato piuttosto affidabile, bilanciando al meglio prestazioni e consumi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo un sistema a due fotocamere con un sensore principale da 50 MP (f/1.8), dotato di autofocus veloce PDAF, e un sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 8 MP (f/2.0).

Tra le connessioni, a causa del ban imposto a Huawei dagli Stati Uniti, non c’è traccia del 5G. Sul telefono, quindi, troviamo la sola rete 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo e QZSS. MAnca anche il chip NFC.

Importante fare una precisazione sul comparto audio che, stando alle indicazioni del colosso cinese, sarebbe stato completamente riprogettato e, grazie al sistema stereo a doppio speaker, garantirebbe fino al 300% do volume in più rispetto al precedente Huawei Nova Y90.

Molto interessante, come già accennato, la batteria da ben 7.000 mAh con ricarica cablata Huawei SuperCharge da 22,5W di potenza. Difficilmente si vedono sul mercato smartphone con una capienza del genere che, di solito, viene utilizzata per i tablet.

Il prezzo da pagare per schermo e batteria così grandi è un peso di circa 215 grammi, quello da pagare per il già citato ban americano è la mancanza di 5G, di Android e dei servizi Google. Il sistema operativo è infatti HarmonyOS, con interfaccia utente EMUI 13.

Huawei Nova Y91: prezzo e disponibilità

Huawei Nova Y91 è disponibile al momento solo per il mercato cinese in due colorazioni: Starry Black e Moonlight Silver. Per adesso non ci sono ancora indicazioni confermate sull’eventuale arrivo per il mercato europeo e per quello globale con l’azienda potrebbe anche decidere di non esportare il dispositivo al di fuori dei confini della Cina.