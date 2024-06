Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Huawei

Huawei ha portato sul mercato italiano due nuovi notebook: Huawei MateBook X Pro (in foto) e Huawei MateBook 14.

Il modello Pro si distingue essenzialmente per una scheda tecnica dalle grandi potenzialità, un peso di soli 980 grammi e un design "Skyline", con una leggera curvatura sui bordi; un prodotto chiaramente orientato agli utenti che cercano un dispositivo dalle prestazioni elevate.

L’altro portatile invece ha un design molto più classico ed è caratterizzato da una scheda tecnica meno prestante, ma comunque orientata verso la produttività e ha un prezzo, ovviamente, inferiore rispetto all’altro modello.

Huawei MateBook X Pro: scheda tecnica e prezzo

Il Huawei MateBook X Pro ha uno schermo OLED touch che misura 14,2 pollici, ha una risoluzione 3.120×2.080 pixel, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit.

Il processore è un Intel Core Ultra 9 a cui si affiancano 32 GB di RAM e un SSD da 2 TB. La scheda video è una Intel Arc Graphics, integrata all’interno del processore stesso.

Per mantenere alla giusta temperatura il PC si utilizza una tecnologia di dissipazione del calore con camera di vapore e un efficiente sistema di ventole regolato da un algoritmo AI per il controllo intelligente della temperatura.

Ridotte all’osso le opzioni di connettività con due porte Thunderbolt 4 e una porta USB-C. Tra le connessioni wireless, invece, abbiamo, il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3. Sul notebook ci sono anche una webcam con risoluzione 1.080p, quattro microfoni e sei altoparlanti ottimizzati dalle funzionalità Huawei AI Camera e AI Sound.

Sempre in materia di intelligenza artificiale questo notebook può accedere al modello proprietario Pangu e utilizzare tecnologie come Super Device, sviluppata per agevolare la collaborazione tra PC e altre periferiche esterne (smartphone, auricolari e display) per migliorare la produttività. Presenti anche le funzioni AI Minutes e AI Search, per rendere più semplice e più veloce la ricerca di informazioni e file tra device diversi.

La batteria è da 70 Wh, con un’autonomia stimata di circa 11 ore e ricarica cablata da 90 W che permette di guadagnare fino a due ore di autonomia aggiuntiva con una ricarica di 10 minuti. Infine il sistema operativo è Windows 11 Pro.

Il nuovo Huawei MateBook X Pro è già preordinabile sul Huawei Store nella colorazione Morandi Blue al prezzo suggerito di 2.499 euro. A breve sarà disponibile anche su Amazon, dove è già apparsa la pagina prodotto.

Huawei MateBook X Pro – Versione 32 GB/2 TB

Huawei MateBook 14: scheda tecnica e prezzo

Il Huawei MateBook 14, invece, ha un display OLED touch di nuovo da 14,2 pollici, con risoluzione 2.880×1.920 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Lo schermo è compatibile con Huawei M-Pencil.

Il processore stavolta è un Intel Core Ultra 5 con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è di nuovo una Intel Arc Graphics, integrata all’interno nel processore.

Le connessioni comprendono due porte USB-C 3.2, una porta USB-C compatibile con la ricarica e con DisplayPort, una porta HDMI e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, abbiamo, il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Presenti una webcam con risoluzione 1.080p, due microfoni e due altoparlanti anche stavolta ottimizzati da Huawei AI Camera e AI Sound.

Tornano anche su questo modello gli strumenti basati intelligenza artificiale che utilizzano il modello Pangu e che permettono all’utente di accedere alle funzioni Super Device, AI Minutes e AI Search.

La batteria è di 70 Wh con un’autonomia stimata di circa 19 ore. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Il Huawei MateBook 14 è già disponibile sul Huawei Store nella colorazione Space Gray al prezzo suggerito di 999 euro. Anche questo modello sarà a breve su Amazon Italia.