Huawei Watch Buds: in Italia lo smartwatch con dentro le cuffiette

A circa due mesi dalla presentazione in Cina, arrivano anche in Italia le nuove Huawei Watch Buds. O forse dovremmo dire il nuovo Huawei Watch Buds. Il dubbio è più che legittimo perché, come si intuisce dal nome, Huawei Watch Buds è sia uno smartwatch che un paio di cuffiette wireless. Per la precisione si tratta di un paio di cuffiette che si inseriscono dentro il quadrante di uno smartwatch, che le ricarica anche. Per descrivere un prodotto del genere non possiamo che dividerlo in due.

Huawei Watch Buds: le cuffiette

Partiamo dalle cuffiette: le Buds di Huawei Watch Buds sono molto piccole, di tipo in-ear e a forma di tappo, con un peso di appena 4 grammi a gemma.

Le cuffiette sono piccole ma complete di ogni tecnologia oggi necessaria: hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità trasparenza, un volume massimo di 104 dB e due microfoni per le chiamate telefoniche.

C’è anche un microfono intrauricolare, che viene usato per capire come rimbalza il suono all’interno dell’orecchio e ottimizzare in base a questo dato la riproduzione della musica.

Molto interessante, viste le ridotte dimensioni che potrebbero creare confusione a chi non ci vede benissimo, il sensore integrato che permette alle cuffiette di capire autonomamente se sono inserite nell’orecchio destro o in quello sinistro.

Le cuffiette Huawei Watch Buds sono formate da 20 componenti diverse, ma grazie alla saldatura a laser non si vede affatto: sono compattissime, solide, e sembrano tutte di un pezzo.

Huawei Watch Buds: l’orologio

Le cuffiette di Huawei Watch Buds trovano posto in un alloggiamento sotto lo schermo dell’orologio, che è da 1,43 pollici e di tipo AMOLED (risoluzione di 466×466 pixel). La cassa dello smartwatch è in acciaio inossidabile, con uno spessore complessivo di un centimetro e mezzo. Davvero poco, considerando che dentro l’orologio di sono delle cuffie Bluetooth.

Fino a quando l’utente non lo apre per tirare fuori (o per rimettere dentro) le cuffiette, quindi, Huawei Watch Buds sembra un normalissimo smartwatch di ultima generazione. Anche perché ha tutte le funzioni tipiche di un orologio smart grazie alla presenza di un sensore di accelerazione, un giroscopio, un sensore per il battito cardiaco e uno per l’ossigenazione del sangue (SpO2).

Di conseguenza Huawei Watch Buds riesce a monitorare la fibrillazione atriale e fare l’elettrocardiogramma (ECG), a tracciare il ciclo mestruale e a tenere sotto controllo 80 tipi diversi di allenamenti. Tra i quali, però, non c’è il nuoto e non c’è da stupirsi: con uno scomparto che si apre è impossibile avere anche l’impermeabilità.

Huawei Watch Buds: disponibilità e prezzo

Huawei Watch Buds è stato annunciato anche per il mercato italiano, dove arriverà fisicamente il 1° marzo al prezzo di 499 euro. Che sembrano tanti, ma in realtà stiamo parlando di due prodotti, non di uno. Fino al 28 febbraio, in ogni caso, è possibile preordinarlo con 30 euro di sconto.