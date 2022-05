Huawei Watch GT 3 Pro arriva domani: com'è fatto

Huawei ha confermato che il suo nuovo smartwatch Watch GT 3 Pro verrà presentato domani 18 maggio sul mercato globale. Nell’attesa, grazie alla presentazione avvenuta pochi giorni fa in Cina, sappiamo per certo che le specifiche tecniche di questo dispositivo sono molto interessanti, a partire dal design e dall’autonomia.

Il nuovo Watch GT 3 Pro, infatti, grazie agli ottimi materiali con i quali è costruito, sarebbe particolarmente resistente e, allo stesso tempo, elegante. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida del nuovo smartwatch dell’azienda cinese è stata ottimizzata di ben il 30% rispetto al modello precedente (Watch GT 2 Pro, in foto). In arrivo sul mercato globale dovrebbero essere ben tre i modelli di GT 3 Pro, tutti con molte funzionalità dedicate allo sport e con un’estetica che piacerà, di certo, agli utenti che desiderano un prodotto dall’aspetto raffinato. Ovviamente, il prezzo di questo device non sarà bassassimo.

Huawei Watch GT 3 Pro: com’è

Innanzitutto, l’Huawei Watch GT 3 Pro in Cina è stato annunciato in tre versioni differenti: una da 43 mm, una da 46 mm e il modello Porsche Design, che differisce solo nel design dagli altri GT 3 Pro. Per quanto concerne lo schermo, si tratta di un AMOLED da 1,32 pollici per il modello da 43 mm e da 1,43 pollici per quello da 46 mm. Inoltre, a seconda delle versioni, la cassa è in ceramica o in titanio, e il vetro del display in vetro zaffiro (robusto ed elegante).

L’orologio smart di Huawei è dotato di GPS integrato, è impermeabile fino a 50 metri di profondità ed è in grado di monitorare 100 attività sportive diverse.

Sul fronte autonomia la versione da 46 mm promette, almeno sulla carta, un’ottima durata di 14 giorni (8 giorni se l’uso è intenso), che scendono a 7 giorni (quindi, circa 3/4 giorni con un utilizzo intenso) nella variante da 43 mm. Molto interessante è il sistema di ricarica rapida, che in soli 10 minuti aggiunge circa 60 minuti di utilizzo in più.

Come sistema operativo, il nuovo Watch GT 3 Pro utilizza HarmonyOS di proprietà di Huawei.

Huawei Watch GT 3 Pro: prezzo e disponibilità

L’Huawei Watch GT 3 Pro in Cina è disponibile a 2.688 yuan (al cambio attuale, corrispondono a circa 351 euro), ma sul mercato europeo il prezzo del dispositivo potrebbe lievitare, a causa delle tasse e dei costi di importazione. Ovviamente, dato che l’annuncio è previsto per domani 18 maggio alle ore 14:00 (ore italiane), l’indossabile di Huawei approderà prestissimo in commercio.