Huawei Watch GT 3 Pro e Watch Fit 2: caratteristiche e prezzi

Huawei vuole riconquistare il mercato dei wearable con il suo nuovo orologio Huawei Watch GT 3 Pro e Watch Fit 2. Huawei ha voluto lanciare l’orologio premium con due finiture: una edizione in titanio e l’altra in ceramica. Huawei Watch Fit 2, invece, abbina leggerezza e potenza a un design verticale. Da segnalare la presenza del supporto vocale alle sessioni di allenamento, novità per entrambe le serie.

Mentre il primo è un top di gamma nel mercato dei wearable di lusso, che sfida apertamente Apple Watch 7 anche a livello di design e di materiali (assolutamente premium), il secondo è un orologio meno pregiato ma pur sempre di alta qualità. Il primo ha un’estetica decisamente d’impatto, il secondo è più discreto. Entrambi hanno funzioni simili, che sono poi quelle che hanno un po’ tutti gli smartwatch di alta gamma: monitoraggio dei parametri vitali, dello sport, del sonno, del ciclo mestruale e dello stress. Il plus di Huawei, come sempre, è nella completezza e nella qualità costruttiva, che in pochi riescono ad eguagliare.

Huawei Watch GT 3 Pro: caratteristiche tecniche

Huawei Watch GT3 Pro è disponibile in versione Titanium Edition e Ceramic Edition, entrambe dal design decisamente elegante, ma le caratteristiche tecniche restano le medesime a parte le dimensioni del display, rispettivamente da 1,43 o 1,32 pollici.

In entrambi i casi si tratta di un AMOLED ricoperto in vetro zaffiro, con risoluzione di 466×466 pixel. L’orologio è disponibile con cassa da 46 o 43 millimetri, mentre i cinturini sono disponibili in pelle, nylon, acciaio e fluoroelastomero.

Design a parte, a fare la differenza in uno smartwatch moderno sono i sensori. Nel caso di Huawei Watch GT 3 Pro troviamo il sensore per l’ossigeno nel sangue (Sp02), il sensore di battito cardiaco, la rilevazione del sonno e dello stress. E’ anche possibile monitorare il ciclo mestruale.

Per quanto riguarda gli sport, invece, Huawei Watch GT 3 Pro può tracciare oltre 100 attività sportive diverse, anche in acqua perché è impermeabile fino a 30 metri di profondità, delle quali 18 a livello professionale.

L’orologio è dotato di connessione ai satelliti (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS) e di conseguenza può monitorare la corsa e la camminata anche senza uno smartphone collegato.

Fino al 26 giugno il Huawei Watch GT 3 Pro da 46mm è disponibile su Huawei Store a 369,90 euro nelle versioni con il cinturino in fluoro elastomero nero e con cinturino grigio in pelle. La versione in titanio costa invece 499,90 euro, mentre la versione con il cinturino in ceramica costa 599,90 euro.

Huawei Watch GT 3 Pro – Quadrante da 46 mm

Huawei Watch GT 3 Pro – Quadrante da 46 mm – In titanio

Huawei Watch GT 3 Pro – Quadrante da 43 mm – In ceramica

Huawei Watch Fit 2: caratteristiche tecniche

Huawei Watch Fit 2 è un prodotto molto diverso: ha un design quadrato rettangolare, da 1,72 pollici (risoluzione 336×480 pixel), ed è disponibile nelle versioni Active Edition (colori Sakura Pink, Isle Blue e Midnight Black), Classic Edition (colori Nebula Gray e Moon White), ed Elegant Edition (Silver Frost e Premium Gold).

Anche con questo modello è possibile monitorare diversi parametri vitali, come il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue, e tracciare gli allenamenti con il GPS integrato.

Huawei Watch Fit 2 sarà disponibile dall’8 giugno al 1 luglio, in base alle finiture, ai seguenti prezzi: