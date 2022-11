Huawei Watch GT 3 SE ufficiale: è uno smartwatch premium, ma costa poco

Huawei ha lanciato il suo nuovo smartwatch Watch GT 3 SE che in pratica è una versione più leggera ed economica del Watch GT 3 rilasciato lo scorso anno. Il nuovo smartwatch offre funzionalità per la salute e lo sport comparabili, ma a un prezzo molto più conveniente. Una sola la dimensione disponibile, più da uomo che da donna, ma il peso è comunque molto contenuto.

Huawei Watch GT 3 SE: caratteristiche tecniche

Huawei Watch GT 3 SE ha una cassa da 46 mm e un display touchscreen AMOLED da 1,43 pollici. Lo schermo è protetto dallo stesso vetro Gorilla Glass del modello standard. Nonostante il suo design meno chic, Huawei Watch GT 3 SE è realizzato con una struttura leggera in fibra polimerica. Con 35,6 grammi di peso, lo smartwatch è più leggero di 5 grammi rispetto al Watch GT 3, circa il 16% in meno. Ed è anche resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Per quanto riguarda le funzionalità per la salute, Watch GT 3 SE è dotato della tecnologia Huawei TruSeen 5.0+, che offre la lettura ottica della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e il monitoraggio del sonno. Come altri smartwatch, anche Watch GT 3 SE tiene traccia dello stress e del ciclo mestruale. Si possono anche impostare promemoria giornalieri, come la sveglia o quando prendere le medicine.

Quando si tratta di sport, lo smartwatch offre oltre 100 modalità di allenamento. Sfortunatamente, non esiste un rilevamento automatico dell’attività. Al suo posto, Huawei ha preinstallato il personal trainer virtuale Huawei TruSport ed offre la compatibilità con 3 delle più importanti app di allenamento: Adidas Running, Strava e Komoot.

Ogni attività sportiva viene rilevata dai cinque principali sistemi satellitari: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS. Questi in combinazione con il chip di posizionamento GNSS forniscono la massima precisione nel tracciamento di ogni allenamento outdoor, senza bisogno di avere uno smartphone. A livello di sensori non mancano quelli più classici, ovvero a altimetro barometrico, giroscopio, accelerometro e magnetometro.

Watch GT 3 SE ha il sistema operativo Huawei Harmony OS 2 ed è compatibile con smartphone Android e iOS. Grazie all’altoparlante e microfono integrati è possibile rispondere alle chiamate senza utilizzare lo smartphone. Ovvimente non è possibile effettuarle direttamente dallo smartwatch in quanto non è prevista la possibilità di inserire una SIM. Non mancano, però, altre funzionalità di base come lettura delle notifiche e controllo della musica.

L’autonomia dichiarata del Watch GT 3 SE è di 14 giorni con un uso moderato, che corrisponde a quella del classico Watch GT 3. Sorprendentemente, Watch GT 3 SE è compatibile con la ricarica wireless standard, non solo con la ricarica tramite basetta magnetica cablata.

Huawei Watch GT 3 SE: prezzo e disponibilità

Huawei Watch GT 3 SE, nei colori verde e nero, è già disponibile per il preordine al prezzo di 179,90 euro. La commercializzazione inizierà dal 6 novembre d possibile acquistarlo sul sito ufficiale o preordinarlo anche su Amazon. Acquistandolo sul sito Huawei fino al 17 novembre si ottiene in regalo la bilancia Huawei Scale 3, e anche tre mesi di abbonamento a Huawei Health+.