Come funziona Amazon Audible

Fonte foto: II.studio / Shutterstock

Amazon Audible è la piattaforma online, accessibile tramite il sito web ufficiale e l’app dedicata, dedicata agli audiolibri. Il servizio è pensato per coloro che amano leggere libri, ma che per vari motivi non riescono a ritagliarsi del tempo da dedicare alla lettura di un nuovo bestseller.

Grazie agli audiolibri è possibile svolgere due azioni contemporaneamente: ascoltare la lettura del libro mentre si fa una passeggiata oppure in totale relax. Tocca all’utente trovare il modo e il momento migliore per l’ascolto.

Inoltre, su Amazon Audible è possibile scegliere tra un vasto catalogo di libri: romanzi, gialli, thriller, biografie e audiobook dedicati ai più piccoli. Non mancano le esclusive, con audiolibri, podcast e serie audio realizzati appositamente per Amazon Audible.

Che cosa è Amazon Audible

Amazon Audible è una piattaforma online dedicata esclusivamente agli audiolibri. Gli utenti si iscrivono al servizio e possono accedere a un catalogo composto da oltre 60.000 audiolibri letti da attori professionisti, a centinaia di podcast e serie audio.

Il catalogo è in continuo arricchimento: di mese in mese, infatti, per gli utenti che sfruttano la piattaforma ci sono nuovi contenuti inediti da scoprire. Da notare, inoltre, che, grazie alla prova gratuita per i nuovi utenti, Audible può essere utilizzato per ascoltare audiolibri gratis.

Come iscriversi ad Amazon Audible

Se si è già utenti Amazon, non è necessario effettuare la registrazione su Audible, ma si può utilizzare il proprio profilo personale. In caso contrario, invece, bisognerà iscriversi direttamente dal sito di Amazon Audible e scegliere un nome utente e una password.

La procedura è semplicissima. Basta collegarsi al sito ufficiale (oppure utilizzare l’app; per semplicità sarà descritta la procedura di iscrizione tramite sito web) e cliccare su Iscriviti. A questo punto, si accede alla pagina di login dove è possibile accedere ad Audible con il proprio account Amazon.

Da notare che l’abbonamento viene pagato utilizzando la carta di pagamento già salvata all’interno del proprio account Amazon. Chi non ha un account Amazon, invece, può cliccare su Crea il tuo account Amazon e seguire la procedura guidata.

Come funziona Amazon Audible

Amazon Audible è disponibile per qualsiasi tipo di dispositivo: Amazon Alexa, smartphone, computer e tablet. Per iniziare a utilizzare il servizio basta scaricare gratuitamente l’applicazione dal Google Play Store o App Store. Dopo aver completato l’installazione, sarà necessario inserire le credenziali del proprio account Amazon e scegliere l’audiolibro da ascoltare.

Utilizzare Amazon Audible è semplice: si seleziona l’audiolibro e la riproduzione comincia in automatico. Sono disponibili anche alcune funzionalità speciali: ad esempio è possibile aggiungere delle note a un momento preciso dell’audiolibro, oppure aumentare la velocità di riproduzione per far durare di meno l’ascolto.

Gli audiolibri possono anche essere scaricati per l’ascolto offline. Si tratta di una funzione comodissima per poter avere a disposizione degli audiolibri sul proprio smartphone da ascoltare quando non c’è una connessione Internet disponibile, come, ad esempio, in aereo.

Sia la riproduzione in streaming che quella offline avvengono senza interruzioni pubblicitarie. L’ascolto può essere interrotto in qualsiasi momento e ripreso successivamente, dallo stesso punto o da un punto diverso, esattamente come avviene con i servizi per l’ascolto di musica in streaming e offline.

Per accedere ai contenuti di Amazon Audible è disponibile un motore di ricerca integrato. Ci sono, in ogni caso, varie sezioni per esplorare gli audiolibri e i podcast disponibili. Ad esempio, è disponibile la sezione Audible Original che racchiude tutti i contenuti esclusivi disponibili sulla piattaforma.

In caso di problemi con Audible (legati al funzionamento del servizio, alla fatturazione o a qualsiasi altra cosa) è possibile contattare l’assistenza Amazon oppure accedere al sito Audible e cliccare poi sull’opzione Aiuto, in modo da accedere alla sezione di supporto.

Quanto costa Amazon Audible

Rispetto ad altri servizi di Amazon, come ad esempio Prime Video, Audible non è compreso nell’abbonamento Amazon Prime ed è necessario pagare una quota mensile che permette di avere accesso a tutto il catalogo degli audiolibri.

L’abbonamento prevede un costo di 9,99 euro al mese, con fatturazione anticipata. Si paga la quota mensile e si accede a tutto il catalogo disponibile sulla piattaforma per il mese successivo. In qualsiasi momento, direttamente dall’area utente del sito o dell’app, è possibile interrompere il rinnovo automatico.

In questo modo, la sottoscrizione si interromperà alla fine del periodo prepagato, senza costi aggiuntivi di alcun tipo e senza alcun obbligo. Naturalmente, è sempre possibile riattivare l’abbonamento, utilizzando il proprio account Amazon. Si tratta, quindi, di un sistema particolarmente flessibile per accedere ai contenuti disponibili sulla piattaforma.

Per tutti i nuovi clienti (sia per chi non ha un account Amazon che per chi ha un account Amazon ma non ha mai provato il servizio) Amazon Audible è disponibile con 30 giorni di prova gratuita. Basta accedere al sito della piattaforma per attivare subito il periodo di prova.