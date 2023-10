Huawei Watch GT 3 Pro al minimo storico: prezzo in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Uno dei settori su cui Huawei ha puntato di più negli ultimi anni in Italia è quello dei wearable, lanciando dispositivi sempre più interessanti e con caratteristiche uniche e speciali. Un esempio è il Huawei Watch GT 3 Pro, un orologio sui generis e con pochi eguali sul mercato. Non tanto per le funzionalità offerte, che pur restano tantissime e variegate tra di loro, ma soprattutto per i materiali con cui è costruito. Per questo orologio Huawei ha seguito gli ultimi trend di mercato: gli utenti sono sempre di più alla ricerca di orologi versatili e da poter utilizzare in qualsiasi situazione, anche le più avventurose. Per questi motivi, il Huawei Watch GT 3 Pro è realizzato con materiali premium: corpo in titanio e vetro zaffiro a proteggere lo schermo touch. Una combinazione che lo rende (quasi) indistruttibile e resistente anche alle più avverse condizioni meteo. Lo puoi utilizzare per fare trekking oppure snorkeling senza avere paura di romperlo o di rovinare le componenti interne.

Un orologio super completo e che oggi trovi anche a un prezzo mai visto prima. Oggi, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 41% che ti permette di risparmiare più di 160€ sul prezzo di listino. Approfitti del minimo storico e anche del miglior prezzo web per un orologio con pochi eguali sul mercato. Al momento è una delle migliori offerte che puoi trovare su Amazon per uno smartwatch: non fartela scappare.

Huawei Watch GT3 Pro: sconto, prezzo e offerta Amazon

Un orologio con uno sconto mai visto prima. Grazie all’offerta lampo disponibile oggi su Amazon, il Huawei Watch GT 3 costa solamente 238,97€, con uno sconto di ben il 41% rispetto a quello consigliato. Per lo smartwatch si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi, anche meno di 24 ore.

Huawei Watch GT3 Pro: funzionalità e caratteristiche

La resistenza, la qualità dei materiali e la versatilità non sono le uniche caratteristiche che rendono unico questo smartwatch. Il Huawei Watch GT3 Pro è anche moltissimo altro, a partire da un design senza tempo e da sensori che ti permettono di monitorare tantissimi aspetti della tua vita.

La versione che troviamo oggi in offerta è quella più grande con schermo da 1,46". Un display luminoso e visibile anche sotto la luce del sole. Puoi personalizzare i quadranti scegliendo uno dei tanti messi a disposizione da Huawei. Come detto, una delle peculiarità è nei materiali utilizzati per realizzarlo. Il corpo è in titanio, mentre la copertura che protegge il quadrante è in vetro zaffiro. Non manca la tecnologia Always On Display per avere sempre tutte le informazioni principali a disposizione.

Resistendo anche alle condizioni più difficili, puoi utilizzare l’orologio smart per tantissime attività differenti, compreso il trekking e le immersioni. Per ogni esercizio fisico (ce ne sono più di 100 disponibili) lo smartwatch registra tantissimi dati differenti che puoi analizzare con tutta calma una volta tornato a casa. Tra le metriche disponibili c’è il Running Ability Index, la pressione e il carico di allenamento e anche consigli per migliorare le tue performance. È come avere un allenatore al proprio polso in ogni fase della giornata.

A tutto questo bisogna aggiungere le tecnologie di ultima generazione per il monitoraggio dei parametri vitali. La frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue vengono controllati ventiquattro ore su ventiquattro e lo smartwatch ti avvisa se riscontra qualche dato anomalo. Non finisce qui. Grazie al monitoraggio avanzato del sonno ottieni un report su come riposi la notte, mentre il monitoraggio dello stress ti mostra il tuo livello di stanchezza mentale.

Concludiamo con la batteria che ti assicura fino a quattordici giorni di autonomia con un utilizzo normale. Puoi anche collegare l’orologio con lo smartphone e ricevere le notifiche delle chiamate in entrata e dei messaggi direttamente sul polso.

