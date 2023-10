Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Huawei

Huawei presenta il suo Huawei Watch Ultimate Design, una versione deluxe del giò noto smartwatch dell’azienda cinese, con la cassa in lega d’oro 18 carati (per un rapporto di elementi metallici con una concentrazione d’oro del 75%). Il quadrante è in vetro zaffiro per proteggere il dispositivo da graffi e urti accidentali.

Oltre a questo abbiamo anche le sei sezioni della lunetta sono in oro e intarsiate a mano grazie con tecniche molto sofisticate, a testimonianza dell’ulteriore pregio di questo dispositivo. Anche il quadrante è decorato con una mappa del mondo (realizzata sempre in oro) ed è completamente personalizzabile con oltre 25.000 watch face.

Cambia anche il cinturino, con un innovativo meccanismo a farfalla regolabile, che si adatta facilmente al polso degli utenti.

Parliamo di un orologio di lusso, immaginato per essere non solo uno strumento hi-tech ma per diventare soprattutto un accessorio di design.

Huawei Watch Ultimate Design: scheda tecnica

Huawei Watch Ultimate Design mantiene tutte le caratteristiche già viste sul Huawei Watch Ultimate con un display AMOLED da 1,5 pollici, risoluzione 466×466 pixel e refresh rate a 60 Hz.

I sensori integrati sono accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di battito cardiaco ottico, pressione dell’aria, temperatura, sensore di luminosità ambientale e di profondità.

Molte le funzionalità a disposizione dell’utente tra cui i classici monitoraggi dei parametri vitali con il controllo del battito cardiaco, della percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2) e della pressione arteriosa. Possibile anche tenere sotto controllo anche il ciclo mestruale, utilizzando il sensore di temperatura e i dati inseriti per indicare l’ultima mestruazione ed eventuali irregolarità nel ciclo. Oltre a questo ci sono anche le funzioni per il monitoraggio della qualità del sonno e dei livelli di stress.

Molte anche le funzioni dedicate agli sportivi, come la possibilità di monitorare 100 sport diversi (24 in modo professionale), tra i quali anche trekking, scalata e nuoto grazie alla resistenza fino a 10 atmosfere.

Altra particolarità del Huawei Watch Ultimate Design è la modalità Expedition, da utilizzare nelle escursioni per utilizzare contemporaneamente cinque sistemi di localizzazione satellitare e, quando richiesto, anche il tema scuro per una lettura ottimale del display in qualsiasi situazione. Oltretutto è possibile attivare anche la navigazione offline Route Back per ripercorrere al contrario la strada fatta anche se il cellulare al quale è connesso l’orologio è offline.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il Bluetooth 5.2, le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti e il chip per l’NFC che, però, non consente di effettuare pagamenti contactless. Sullo smartwatch è presente anche un microfono che permette di rispondere alle chiamate senza il bisogno di tirare fuori il telefono, tuttavia il dispositivo è sprovvisto di connessione cellulare, dunque sarà sempre vincolato allo smartphone per tutte le comunicazioni.

Molto interessante l’autonomia che, secondo Huawei, è di 14 giorni con un utilizzo moderato ma, utilizzando il dispositivo per chiamate e messaggi, si scende a 8 giorni. Per una carica completa (wireless) sono necessari 60 minuti mentre con soli 10 minuti di ricarica la batteria arriva al 25%.

Presente infine la certificazione IP68, che attesa la resistenza di questo smartwatch alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Huawei Watch Ultimate Design: prezzo e disponibilità

Huawei Watch Ultimate Design può essere già acquistato sullo store ufficiale di Huawei al prezzo suggerito di 2.999,90 euro, con le spedizioni che partiranno ufficialmente dall’11 ottobre. Chiaramente, trattandosi di un modello esclusivo, non è certo adatto a tutte le tasche ma è riservato agli amanti degli orologi di lusso.

Inoltre, acquistando il dispositivo entro il 31 dicembre 2023, si può ottenere un’estensione della garanzia di un anno.