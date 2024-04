Hype down: pagamenti bloccati per migliaia di utenti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nelle scorse ore Hype, la banca digitale fondata nel 2015, ha comunicato agli utenti di avere diversi problemi nel funzionamento dei suoi servizi. Una situazione che va avanti da ieri pomeriggio e che, visto quanto si sta prolungando il disservizio, sembra essere piuttosto grave, con decine e decine di segnalazioni di persone che non riescono a utilizzare i propri conti.

Nonostante siano passate molte ore dall’inizio dei disservizi, infatti, ancora stamattina la piattaforma tecnologica di pagamento non funziona quasi per nulla.

I problemi di Hype

Da ieri pomeriggio i possessori di un conto Hype non riescono ad effettuare pagamenti e ad accedere ai servizi offerti dalla banca. In moltissimi hanno segnato l’impossibilità di utilizzare le proprie carte di credito fisiche e digitali per pagare ai POS in negozio e, soprattutto, da ieri è impossibile accedere al proprio conto sia da Web che da app.

Altri utenti, invece, sono riusciti ad entrare nel conto ma hanno lamentato anche l’impossibilità di visualizzare il proprio saldo e hanno trovato alcune transazioni non riconosciute nella lista dei movimenti.

Questi disservizi continuano ancora ora, con un unico miglioramento: Hype ha comunicato, tramite X, che i pagamenti nei negozi fisici con carte funzionano correttamente.

****Aggiornamento**** I pagamenti con carte fisiche e tokenizzate sono tornati a funzionare normalmente. Siamo al lavoro sui problemi di accesso in app. Ci scusiamo moltissimo. — HYPE (@Hype_tw) April 8, 2024

Al momento, invece, ancora è impossibile accedere al conto via app e via browser e fare pagamenti su Amazon, eBay o altri shop online, perché la transazione viene rifiutata e il messaggio arriva dopo diversi minuti.

Cosa risponde Hype

Come al solito, all’apparire dei primi problemi, gli utenti si sono riversati sui social per cercare informazioni e per esprimere il proprio dissenso. E ancora stamattina lo stanno facendo perché, dopo oltre 12 ore, non possono ancora usare i propri soldi per gli acquisti online.

Hype, sin dall’inizio del down della sua piattaforma, ha mostrato nella propria app un messaggio di avviso generico:

Attenzione – Sono in corso rallentamenti e interruzioni nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi e nel funzionamento delle carte di pagamento. Nel frattempo, siamo lieti di supportarti attraverso i canali di assistenza che trovi sul sito Hype.it

Andando sul sito di Hype l’utente trova diversi modi per comunicare con l’azienda, non tutti molto efficaci. Il primo è scrivere una email a hello@hype.it, utilizzando però lo stesso indirizzo email usato per accedere all’app.

In alternativa i soli clienti Hype Premium possono usare il numero WhatsApp per chattare con un operatore. Almeno in teoria, perché alla chat si accede dalla sezione Aiuto dell’app, ma è impossibile accedere all’app.

In alternativa, sul sito Web di Hype, c’è il risponditore automatico HypeBot che risponde 24 ore su 24, ma al momento non fa altro che mostrare un ulteriore messaggio generico:

Si sono verificati dei problemi tecnici interni che stanno impattando l’accesso e l’utilizzo dei servizi HYPE. Ci scusiamo per il disagio che questo ti sta causando. Sono in corso le attività necessarie per il ripristino della normale operatività

In alternativa, inviando il messaggio “operatore” al bot, è possibile chiedere di parlare con un umano. Ma solo negli orari di servzio: da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 18:00 e nel fine settimana dalle 10:00 alle 16:00, esclusi i festivi.