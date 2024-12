I delitti del BarLume torna nel 2025: il trailer delle nuove storie

Fonte foto: Sky / Paolo Ciriello

L’anno nuovo su Sky e in streaming su NOW comincia con una nuova stagione delle amate “commedie a tinte gialle” de I delitti del BarLume, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar. Diretti da Roan Johnson (che è anche produttore esecutivo) e Milena Cocozza, i nuovi mini film – tre in tutto – sono liberamente ispirati, come i precedenti, al mondo della serie letteraria I delitti del BarLume firmata dall’autore Marco Malvaldi. I libri sono pubblicati da Sellerio Editore.

Trama e trailer dei nuovi episodi di I delitti del BarLume

Sky ha recentemente diffuso il trailer e la locandina delle nuove storie de I delitti del BarLume: in uscita nel 2025, rappresentano la dodicesima stagione di questa apprezzata serie tv italiana.

I titoli dei tre nuovi episodi-film sono: “Non è un paese per bimbi”, “Gatte da pelare” e “Sasso carta forbici”. I primi due sono diretti da Roan Johnson, regista di padre inglese e madre italiana; il terzo da Milena Cocozza. Johnson firma anche la sceneggiatura della nuova stagione con Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Cosa aspettarsi dalla trama di queste nuove storie? Diversi nodi da sciogliere e misteri da risolvere, prima di tutto. Gino, ad esempio, è inspiegabilmente scomparso con alcuni diamanti. Viviani invece cerca di evadere dalla sua prigionia e di liberarsi dalle capre che ha ereditato da Carmine. Pasquali, che rincorre la sua Susanita, è in fuga da alcuni colombiani poco raccomandabili che lo minacciano. La Fusco e Tassone, infine, sono in missione in Montenegro sulle tracce di Anna Rusic.

Ma l’affresco umano che rende I delitti del BarLume una serie così irresistibile non finisce qui. Nelle nuove storie il pubblico ritroverò anche Cioni e Govoni che, da soli a Pineta, hanno i loro problemi da risolvere. Beppe e Tizi che continuano a fare scherzi a Cosimo, mentre Marchino che si dedica alla nuova carriera da trapper.

Il cast dei nuovi episodi di I delitti del BarLume

Nel cast dei nuovi episodi sono già stati confermati gli attori e le attrici che hanno reso celebre questa serie. Filippo Timi torna nei panni di Massimo Viviani e Lucia Mascino in quelli della Commissaria Fusco. Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade) e Massimo Paganelli (Aldo) sono invece i “vecchini”.

Completano il cast Michele di Mauro (alias Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

Quando escono i nuovi episodi di I delitti del BarLume

Le tre nuove storie di I delitti del BarLume escono da lunedì 13 gennaio 2025 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. L’appuntamento è per tre lunedì consecutivi: il primo episodio esce quindi il 13, il secondo il 20 e il terzo il 27 gennaio 2025.