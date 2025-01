Cosa vedere in streaming oggi 20 gennaio 2025

Fonte foto: Netflix

Alcune serie tv escono in un’unica soluzione: tutte le puntate sono disponibili da subito, per le gioia dei binge watchers. Altre, invece, vanno gustate con pazienza, settimana dopo settimana. È il caso della nuova stagione de I delitti del BarLume, la collection Sky Original ispirata al mondo letterario creato da Marco Malvaldi. La prima storia di questa nuova stagione, la dodicesima, è uscita il 13 gennaio. Oggi invece l’appuntamento è con la seconda puntata: diretta da Roan Johnson, si intitola Gatte da pelare e si trova su Sky e in streaming su NOW. Oltre a questo, ecco le altre novità di oggi in streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Perché non iniziare la settimana facendo il pieno di romanticismo? Su Netflix ci sono almeno due titoli recenti, usciti negli scorsi giorni, che si rivelano perfetti per gli appassionati di serie tv romantiche e film d’amore.

In Umjolo: My Beginning, My End! la giovane Mayi è uno spirito libero che sta per sposarsi, anche per via delle pressioni della sua famiglia. Ma quando incontra un sassofonista affascinante e appassionato ogni cosa viene rimessa in discussione.

Le stelle parlano di noi, invece, è una serie tv coreana romantica (ma con un tocco di fantascienza e di dramma) in cui un’astronauta e un turista spaziale si incontrano nello spazio e, pur venendo da mondi molto diversi, finiscono per innamorarsi.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da oggi è disponibile la sesta stagione di One Piece, il famoso e apprezzato anime tratto dall’omonimo manga. Vale però la pena citare anche qualche titolo che sta per uscire dal catalogo della piattaforma di streaming, perché questi sono gli ultimi giorni utili per guardarli.

È il caso di Tre sorelle, film comico di Enrico Vanzina in cui tre sorelle in vacanza perdono la testa per lo stesso uomo. Nel film Cattiva coscienza invece, che è uscito nel 2023, un uomo apparentemente perfetto è guidato nelle sue scelte quotidiane da una impeccabile e infallibile coscienza, che il pubblico vede all’opera in una sorta di sala di controllo (un po’ come in Inside Out, per intendersi).

A un certo punto, però, la situazione sfugge di mano e il confine tra buona e cattiva coscienza diventa sottile e incerto. Ma sarà davvero un male? Entrambi i film sono nel catalogo di Prime Video fino al 26 gennaio.

Cosa vedere oggi su Disney+

Il racconto delle imprese estreme ci lascia sempre senza parole. Ma cosa c’è nelle menti degli avventurieri d’élite che affrontano paure, stupori e pericoli nelle condizioni più proibitive? Per rispondere a questa domanda c’è Il confine dell’ignoto con Jimmy Chin, docuserie del 2022 visibile su Disney+ che porta il pubblico a tu per tu con alcune note personalità del mondo della montagna, dell’alpinismo, del surf e degli sport d’avventura.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su Paramount esce oggi Curfew, thriller tratto dal romanzo L’alibi perfetto di Sarah Walker. Ambientata in un mondo distopico in cui per garantire la sicurezza delle donne agli uomini è imposto un coprifuoco e un dispositivo elettronico per monitorare gli spostamenti, la storia segue la detective Pamela Green mentre indaga sull’omicidio brutale di una donna che fa sorgere dubbi sull’efficacia delle misure di sicurezza contro gli uomini.

Su Sky (su Sky Arte alle 21.15 e on demand) e in streaming su NOW arriva invece La nave dei folli. Oltre la ragione, nuova docuserie Sky Exclusive che, attraverso sei personaggi del passato (ovvero Nerone, Camille Claudel, Robert Schumann, Madeleine Pelletier, Cesare Lombroso e Lev Tolstoj), racconta lo stigma della diversità nel corso della storia.

A condurre c’è Carlo Lucarelli, ma negli episodi intervengono anche lo psicoterapeuta e divulgatore Michele Mezzanotte, l’avvocata e attivista Cathy La Torre, lo storico della medicina Paolo Mazzarello, la psicologa e fondatrice del Centro TICE Francesca Cavallini e lo psichiatra e psicoterapeuta Gaspare Palmieri. Le puntate, che sono in tutto sei, escono settimanalmente a partire da oggi.