I film per la Festa della Donna da vedere in streaming

La chiamiamo comunemente Festa della Donna, ma il nome corretto sarebbe Giornata internazionale dei diritti della donna. È un’occasione per ricordare le conquiste socioeconomiche delle donne, ma anche le discriminazioni che ancora subiscono. Uno spunto di riflessione su questi temi può arrivare anche dai film. Sulle principali piattaforme di streaming ce ne sono diversi adatti a questo scopo, usciti da qualche anno o nuovissimi: sono la visione perfetta per l’8 marzo.

Ecco allora qualche film da vedere per la Festa della Donna.

La notte del 12

Visibile su Apple TV+, questo film è un «noir femminista» del francese Dominik Moll. È stato presentato a Cannes ed è basato su uno dei casi raccolti nel libro inchiesta di Pauline Guéna, intitolato 18.3 – une année à la pj. Si parla anche di femminicidio e violenza di genere. Nella trama il nuovo capo della polizia giudiziaria di Grenoble, Yohan, deve confrontarsi con un caso di omicidio che lo ossessiona: l’uccisione della giovane Clara. Svolgendo le indagini e approfondendo le relazioni della ragazza, Yohan si renderà conto che qualunque uomo intorno a lei è un potenziale colpevole.

Un’isola per cambiare

Questo nuovo film esce proprio l’8 marzo 2023 su Netflix e ha per protagonista Zeynep Altin. Moglie trascurata, madre poco considerata, sopraffatta dal lavoro e in lutto per la madre appena defunta, la donna decide di andarsene temporaneamente da Monaco, dove vive, e di rifugiarsi su un’isola della Croazia per fare chiarezza dentro di sé.

Suffragette

Su Prime Video e NOW c’è Suffragette, film del 2015 che racconta le lotte per il suffragio femminile. Ambientato nella Londra del 1910, ha per protagonista Maud, una giovane impiegata in una lavanderia che inizia, insieme ad altre donne, a usare la disobbedienza civile per far ascoltare la propria voce e le proprie istanze.

Ma Rainey’s Black Bottom

In questo film disponibile su Netflix l’agguerrita cantante blues Ma Rainey raggiunge la band in studio per una sessione di registrazione. Gli animi, però, si scaldano. Il fatto è considerato inaccettabile. Siamo infatti nella Chicago del 1927 e il blues è ritenuto un genere musicale maschile. Ma Rainey diventerà poi una delle prime cantanti professioniste a dedicarsi a questo genere, ma ha dovuto lottare per riuscirci.

Alla corte di Ruth – RBG

Questo film-documentario, disponibile su Apple TV+, ripercorre la vita di Ruth Bader Ginsburg, che è stata un’attivista per i diritti delle donne e soprattutto la seconda donna ad essere nominata membro della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola

Ispirata dal passato ribelle della madre e stanca dell’ambiente sessista della scuola, una liceale sedicenne pubblica anonimamente una fanzine che dà vita a una vera e propria rivoluzione femminista e culturale tra i suoi coetanei. Il film dura poco meno di due ore ed è su Netflix.