I migliori corsi online per "Imparare cose"

Dalla programmazione alla fotografia, dalla musica alla cucina. Che l’obiettivo sia passare il tempo trovando un nuovo hobby o migliorare competenze da sfruttare sul lavoro, online oggi si può imparare davvero di tutto.

Con la diffusione degli strumenti digitali, l’informazione e la formazione sono arrivate alla portata di chiunque sia in possesso di un computer o uno smartphone. Le applicazioni e le piattaforme educative per grandi e piccoli sono davvero numerose, così come i corsi gratuiti che possono essere svolti online, talvolta anche con il rilascio di veri e propri attestati.

Se hai voglia di apprendere una nuova lingua o di sviluppare le tue abilità tecniche, ecco 8 applicazioni gratuite e piattaforme web che dovresti conoscere e provare.

Duolingo

Quando si parla di app per l’apprendimento di una nuova lingua, Duolingo è sicuramente tra le prime della lista.

Offre l’opportunità di imparare gratuitamente più di 30 lingue, tra cui ovviamente inglese, francese, spagnolo e tedesco, attraverso corsi che si differenziano in base agli obiettivi e al livello di partenza.

L’interfaccia è intuitiva e divertente e i percorsi sono strutturati per essere svolti giorno dopo giorno sotto forma di giochi. Ad ogni risposta corretta si guadagnano punti che consentono di raggiungere i livelli successivi. Tra le attività a disposizione ci sono il completamento di frasi, la scelta dell’immagine che rappresenta un determinato significato, la scrittura corretta di parole a partire da lettere sparse e così via.

Udemy

Udemy è una delle piattaforme più famose per l’immensa quantità di corsi al suo interno che superano i 100 mila, in diverse lingue (tra cui l’italiano), a cui accedere da tutti i dispositivi.

Le categorie disponibili vanno dallo Sviluppo web a Finanza e contabilità, dall’Addestramento degli animali domestici a Salute e Fitness, da Fotografia e videomaking allo Sviluppo personale.

Non ti resta che cercare l’argomento che vuoi approfondire e filtrare per Prezzo, cliccando poi su Gratis.

Khan Academy

Creando un profilo su Khan Academy ti sembrerà di tornare a scuola, con la differenza che davanti a te non avrai lavagne e banchi ma solo il pc o lo smartphone.

Al suo interno potrai trovare corsi che spaziano dalle materie scolastiche base, come matematica, letteratura e storia a materie più avanzate come programmazione e informatica.

Si tratta di uno strumento particolarmente adatto per supportare l’apprendimento nei più giovani durante il percorso scolastico, per gli insegnanti e per chiunque abbia voglia di rispolverare le vecchie conoscenze.

L’apprendimento è arricchito da lezioni teoriche, esercizi pratici, video e contenuti educativi di diverso tipo. Su app troverete principalmente contenuti in inglese mentre dal sito web anche in italiano.

Google Digital Training

Google Digital Training è un hub disponibile gratuitamente per chiunque abbia un account Google. È stato creato per apprendere le Digital Skills, tra le competenze più richieste oggi nel mondo del lavoro che consentono di interagire al meglio con la tecnologia e gli strumenti digitali.

Al suo interno potrai svolgere diversi corsi online per imparare i concetti base del digital marketing, come avviare e promuovere un’attività online, personal branding, trovare un nuovo lavoro, produttività e tanto altro.

EduOpen

Si tratta di una piattaforma finanziata dal MIUR che contiene diversi corsi tenuti da atenei italiani, per studenti e insegnanti. Questi percorsi possono essere utili come supporto durante gli studi per approfondire temi che riguardano le Scienze Umane, Informatica e Analisi dei dati, Medicina, Scienze, Tecnologia, Design e Ingegneria.

EduOpen contiene corsi universitari completi che possono essere svolti da remoto con tanto di spiegazioni video da parte di professori ed esercitazioni per verificare l’apprendimento.

Coursera

Coursera è una delle piattaforme di corsi online più famose: al suo interno puoi decidere di focalizzarti su argomenti specifici per incrementare le tue conoscenze e perfino prendere una laurea online, grazie a partnership con alcune delle università più importanti del mondo e con grandi tech companies come Google, IBM, Meta e Salesforce.

La maggior parte dei corsi è in lingua inglese (spesso con sottotitoli) e potrai trovare quelli gratuiti facilmente selezionandoli dal menu.

Canva Design School

Oltre ad essere uno strumento di grafica a 360 gradi utile per numerose attività, Canva offre una piattaforma di corsi online per apprendere le basi di questa disciplina. Al suo interno troverai numerose opportunità di apprendimento riguardo temi tecnici come advertising su stampa, tipografia e layout, creazione di un logo o argomenti "generici" che consentono di acquisire capacità utili nella vita quotidiana, come grafica per studenti, creare presentazioni efficaci e personal branding.

I corsi sono principalmente in lingua inglese ma potrai scegliere di svolgerli con i sottotitoli in italiano.

SoloLearn

SoloLearn è una piattaforma con una grande offerta di corsi per apprendere diversi linguaggi di programmazione per persone con basi di partenza differenti, da principianti a professionisti. Al suo interno è possibile studiare attraverso percorsi teorici e pratici i linguaggi più comuni e richiesti nel mondo del lavoro come Java, C++, SQL e Python.

I corsi di cui abbiamo parlato hanno il grande vantaggio di essere on-demand, possono cioè essere svolti con i tempi e le modalità che vogliamo. Non ti resta che scegliere su cosa focalizzarti e iniziare ad imparare!