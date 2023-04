Google Pixel Tablet in mostra a Milano: com'è fatto

Quasi un anno fa, l’undici maggio 2022, andava in scena Google I/O 2022, la conferenza annuale di Google per gli sviluppatori di app. Durante quell’evento, per la prima volta, Google ufficializzò l’esistenza del progetto Pixel Tablet ma non comunicò la data d’uscita. E’ passato un anno, siamo quasi al Google I/O 2023 (inizia il 10 maggio) e finalmente il nuovo tablet di Google sembra pronto al lancio: è stato persino mostrato alla Design Week di Milano, durante un evento del Fuorisalone.

Google Pixel Tablet: come è fatto

Google Pixel Tablet è esattamente come preannunciato dai render e dal materiale pubblicitario mostrato negli ultimi 12 mesi. Almeno esteticamente, visto che a Milano era possibile vederlo, ma non toccarlo né usarlo.

Nessuna informazione specifica, dunque, sulla scheda tecnica ufficiale né sull’interfaccia utente, che dovrebbe rappresentare il nuovo punto di riferimento di Android sui tablet.

Dal punto di vista estetico, invece, solo conferme: molto simile allo smartphone Google Pixel 5 (che è stato sviluppato proprio mentre è iniziato il progetto Pixel Tablet), ha la scocca posteriore "a saponetta" con i bordi molto smussati. Di sicuro assomiglia molto poco ai più recenti Pixel 6 e Pixel 7.

Al posteriore c’è una sola fotocamera, nell’angolo in alto a sinistra, mentre la fotocamera anteriore è posizionata in uno dei due lati lunghi della cornice, per rendere più comode le videochiamate. Cornici che, va detto, non sono decisamente sottili.

Nello stesso angolo della fotocamera c’è anche il sensore per le impronte digitali e c’è pure il bilancere per il volume. A proposito di audio: ci sono 4 speaker, due in ogni lato corto del tablet e questo potrebbe risultare scomodo se guardiamo un film tenendo il tablet in mano (finiremmo per coprire almeno due altoparlanti).

Meglio sarà, a questo punto, vedere i contenuti multimediali con il tablet agganciato (magneticamente) al suo stand, confermatisssimo a Milano. Grazie a questo stand, che integra un altoparlante, il Pixel Tablet (forse) si potrà usare anche come smart display, a mo’ di Google Nest Hub.

Google Pixel Tablet: caratteristiche tecniche

Come già accennato in apertura, nessuno ha potuto toccare con mano il Google Pixel Tablet e, di conseguenza, nulla sappiamo su cosa ci sia sotto la scocca. Ma la presenza del chip Google Tensor G2 è stata confermata da Google stessa. Diversi rumor parlano della presenza di una connessione UWB, da usare per connettere dispositivi domotici al tablet quando è in modalità smart display.

Dimensione esatta e tecnologia dello schermo sono ignote, ma si suppone un LCD IPS da 11 pollici. Gli altoparlanti, come visto, sono certamente quattro e altrettanto certamente c’è la porta USB-C per la connessione e la ricarica. Ci sarà la ricarica magnetica, tramite lo stand già descritto.

Ma nulla al momento sappiamo sulla capacità della batteria e sulla potenza massima di ricarica. Nessuno, però, spera in potenze a tre cifre: persino il Google Pixel 7 Pro, infatti, ha una ricarica (sia wireless che cablata) che non raggiunge nemmeno i 30 watt.