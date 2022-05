I migliori fitness tracker da comprare

Monitorare costantemente l’attività fisica o il proprio stato di salute è diventato oramai un’abitudine per tantissimi italiani. E il merito è anche dei tanti wearable che troviamo sul mercato. Non solo smartwatch, ma anche activity tracker o smart band. Rispetto ai classici orologi intelligenti hanno dimensioni più contenute, sono molto più leggeri e soprattutto hanno un costo accessibile e spesso bastano poche decine di euro per acquistarne uno. Sul fronte delle funzionalità, però, si difendono molto bene: supportano tante modalità di allenamento, hanno sensori avanzati che controllano in ogni momento i propri parametri vitali e permettono anche di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul polso. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei migliori fitness tracker disponibili sul mercato. Si caratterizzano per un ottimo prezzo e anche per caratteristiche e funzionalità avanzate.

Xiaomi Mi Smart Band 6

La Xiaomi Mi Smart Band 6 è sicuramente uno dei fitness tracker più popolari del momento. L’ultima versione dell’activity tracker realizzato dall’azienda cinese aggiunge nuove funzionalità molto utili e integra anche uno schermo più grande e luminoso rispetto al passato. Iniziamo proprio dal display AMOLED da 1,56" che permette di tenere sotto controllo diverse informazioni. Oltre al classico orario, al contapassi e alla frequenza cardiaca, è possibile ricevere sullo schermo anche le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata. Inoltre, sono disponibili più di 60 quadranti tra cui scegliere per personalizzare al meglio la smart band.

Essendo un activity tracker, una delle funzionalità più importanti riguarda il monitoraggio degli allenamenti. La Xiaomi Mi Smart Band 6 offre più di 30 modalità fitness tra cui pilates, basket, pugilato, zumba e allenamento a intervalli ad alta intensità. Essendo impermeabile all’acqua fino a 50 metri supporta anche il nuoto ed è in grado di riconoscere tra cinque diversi stili. Ottima anche la parte dedicata alla salute del proprio corpo. Il fitness tracker integra un sensore in grado di monitorare costantemente il battito del cuore e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno e dello stress, con esercizi per la respirazione per diminuire la stanchezza mentale. La batteria ha un’autonomia di circa 14 giorni che può arrivare fino a 19 impostando la modalità di risparmio energetico.

Xiaomi Mi Smart Band 6

HUAWEI Band 6 Smart Band

La Huawei Band 6 ha dimensioni leggermente più abbondanti rispetto ai classici fitness tracker e il merito è di uno schermo da 1,47" di forma quasi quadrata. Il display ampio permette di avere sempre sott’occhio una quantità di informazioni maggiore, dall’orario fino al battito del cuore. La watch faces può essere cambiata scegliendo una delle tante disponibili sul wearable. La salute del cuore e la saturazione dell’ossigeno nel sangue sono solamente due dei parametri che la smart band monitora ventiquattro ore su ventiquattro. Grazie al sistema proprietario TrueSeen si viene avvertiti immediatamente ogni volta che la smart band rileva dei dati anomali. Non manca il monitoraggio del sonno e dello stress perché la salute mentale è importante come quella fisica.

Le modalità sportive supportate dall’activity tracker sono ben 96 e raccoglie dati sulle perfomance e sulle calorie bruciate. Tra gli sport troviamo la classica corsa, il ciclismo, ma anche attività particolari come l’allenamento a corpo libero. Essendo impermeabile c’è anche il nuoto. La Huawei Band 6 è anche un ottimo assistente personale e mostra sullo schermo il meteo e le notifiche in arrivo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

HUAWEI Band 6 Smart Band

OPPO Band Sport

Per chi vuole spendere poco ed è alla ricerca di un activity tracker con dimensioni piuttosto contenute, una delle migliori scelte è l’Oppo Band Sport. L’activity tracker ha uno schermo da 1,1 pollici e un design molto elegante. Il peso è di pochissimi grammi e non dà nessun tipo di fastidio. Sullo schermo vengono mostrate le informazioni più importanti, a partire dai passi effettuati durante la giornata. Come si può intuire dal nome, la smart band è pensata soprattutto per gli amanti dello sport. Le attività supportate sono dodici, tra cui la corsa all’aperto, il ciclismo, il canottaggio e l’ellittica. Per chi deve perdere peso, c’è anche la corsa bruciagrassi.

I sensori presenti nella scocca permettono anche di tenere sotto controllo il principale parametro vitale: la frequenza cardiaca. Inoltre, è monitorata costantemente anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Con l’Oppo Band Sport è possibile ricevere le notifiche dello smartphone, tra cui i messaggi e le chiamate in arrivo, oppure, impostare una sveglia per il risveglio mattutino. Con una singola carica si riescono a coprire circa 12 giorni.

Oppo Band Sport

Amazfit Band 5

L’Amazfit Band 5 rientra nella categoria “piccoli, ma buoni". Le dimensioni della smart band sono veramente ridotte, ma le funzionalità offerte sono pari a quelle di uno smartwatch. Lo schermo ha una dimensione di 1,1" e offre tutte le informazioni di cui una persona ha bisogno, dalla percentuale di carica residua, all’orario fino alle calorie bruciate. E si può anche scegliere il quadrante che più si preferisce tra i tanti disponibili. La smart band di Amazfit è il compagno ideale per tutti coloro che vogliono tenere sotto controllo il proprio stato di salute. L’activity tracker utilizza la tecnologia proprietaria BioTracker per monitorare il battito cardiaco ventiquattro ore su ventiquattro, mentre la tecnologia OxygenBeats controlla la saturazione del sangue. C’è anche una funzionalità per misurare il livello di stress (con esercizi di respirazione ad hoc) e c’è il monitoraggio della qualità del sonno, con un report completo che mostra come è andato il riposo.

Amazfit mette a disposizione le proprie tecnologie anche per l’attività fisica. La smart band utilizza il sistema PAI (Personal Activity Intelligence) per valutare il tuo stato fisico, basato sui dati raccolti quotidianamente. Le attività sportive supportate sono in totale 11 tra cui la coesa, la bici, il tapis roulant, l’ellittica, il salto della corsa e la piscina (è impermeabile fino a 50 metri). La batteria ha una durata di circa 15 giorni, che può arrivare fino a 25 attivando la modalità risparmio.

Amazfit Band 5

Fitbit Charge 5

L’activity tracker Fitbit Charge 5 non ha nulla da invidiare anche al miglior smartwatch disponibile sul mercato. Integra funzionalità avanzatissime che la maggior parte degli orologi intelligenti non ha. Un esempio è l’app ECG che permette di tenere sempre sotto controllo il ritmo del cuore e valuta la fibrillazione atriale. Il monitoraggio della salute non si ferma qui. La smart band ti avvisa nel caso in cui il battito cardiaco supera la propria soglia, mentre un sensore ad hoc misura la saturazione dell’ossigeno. Il wearable controlla anche il ritmo respiratorio, il livello dello stress tramite la scansione EDA e la qualità del sonno. Per ogni problematica ci sono degli esercizi ad hoc che si possono seguire per migliorare il proprio stato di salute.

Come tutti i fitness tracker non può mancare la parte dedicata all’attività fisica. Il Fitbit Charge 5 offre 20 modalità di allenamento, con le statistiche che vengono mostrate in tempo reale sullo schermo. Il wearable è in grado di misurare i Minuti in Zona Attiva per guidarti verso la soglia cardio target. Inoltre, definisce anche un programma per recuperare al meglio dopo un allenamento. Grazie al GPS integrato è possibile analizzare i dati raccolti in base alla tipologia di percorso effettuato.

Fitbit Charge 5