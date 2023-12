I migliori film da vedere in streaming in attesa della mezzanotte

Fonte foto: Netflix

In cerca di un bel film da guardare in streaming a Capodanno? Le principali piattaforme sono ricche di titoli perfetti per aspettare la mezzanotte davanti alla tv in compagnia di una storia appassionante. Un’opzione è ad esempio Maestro, il film diretto e interpretato da Bradley Cooper, da poco disponibile su Netflix, che racconta la vita del compositore Leonard Bernstein. Altre uscite recenti e avvincenti sono altrmenti Indiana Jones e il Quadrante del Destino e Assassinio a Venezia, entrambi disponibili su Disney+ e usciti nel corso del 2023. Ecco altri cinque titoli da cercare su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e NOW.

Il mondo dietro di te

Una famiglia affitta una casa a Long Island, ma la vacanza viene interrotta dall’improvviso arrivo dei proprietari che, dati alcuni misteriosi avvenimenti, hanno deciso di rifugiarsi nella loro seconda casa fuori città. Qualcosa di spaventoso sembra effettivamente in corso, anche se internet e i mezzi di comunicazione fuori uso non permettono di fare chiarezza né di capire di chi ci si può fidare. È questa in breve la trama di Il mondo dietro di te (nella foto), film horror-drammatico uscito a dicembre 2023 su Netflix. Dalla trama non aspettatevi spiegazioni convincenti né risposte certe, ma piuttosto una storia capace di tenere con il fiato sospeso dal primo all’ultimo minuto.

Saltburn

Uscito da pochi giorni su Prime Video, Saltburn è il film più chiacchierato del momento e ha già conquistato buona parte del pubblico e della critica. Scritta e diretta da Emerald Fennell, la storia ha per protagonista Oliver, uno studente che fatica ad ambientarsi a Oxford e la cui vita cambia completamente quando fa amicizia con Felix, aristocratico e affascinante ragazzo che lo invita a passare l’estate nella tenuta di famiglia. Il film è un mix tra thriller e dramma, con un pizzico di black comedy, e non mancano sequenze disturbanti e inquietanti decisamente difficili da dimenticare.

Elemental

Chi cerca un film da vedere in streaming a Capodanno adatto a tutta la famiglia, bambini inclusi, può optare per Elemental, film Disney e Pixar disponibile su Disney+. La storia ha per protagonisti la focosa e tenace Ember, giovane donna di Fuoco, e il romantico Wade, ragazzo di Acqua. I due non dovrebbero nemmeno essere amici, dati gli elementi opposti a cui appartengono, eppure scopriranno di avere molto in comune.

Flora and Son

Commedia dolce-amara uscita a settembre su Apple TV+, Flora and Son di John Carney è la storia di Flora (interpretata da Eve Hewson), mamma single che fatica a gestire il figlio adolescente Max (Orén Kinlan). Grazie alla musica e a una vecchia chitarra acustica malandata, il duo mamma e figlio ritroverà una nuova armonia.

Tre di troppo

Con quasi 630mila spettatori medi e 1.2 milioni di contatti unici, il film Tre di troppo è stata la migliore première del 2023 su Sky. Diretto da Fabio De Luigi, che è anche protagonista insieme a Virginia Raffaele, il film è ancora visibile in streaming su NOW ed è una commedia sulle gioie e i dolori della genitorialità. La trama infatti ruota attorno a una coppia che non desidera figli ma che, a causa di un incantesimo, si ritrova con tre bambini in casa. Nel cast ci sono anche Barbara Chichiarelli, Renato Marchetti, Marina Rocco e Fabio Balsamo.