Cosa vedere in streaming oggi 21 dicembre 2024

Fonte foto: Shutterstock

Non a tutti piace questo passatempo, certo, ma per tanti è un vero e proprio guilty pleasure mettersi comodi sul divano e dedicarsi alla visione di un film che non è esattamente un capolavoro. La verità è che nemmeno ci prova a esserlo: magari ha una trama prevedibile, probabilmente gli attori non vinceranno mai un Oscar… Eppure, è esattamente il tipo di storia di cui abbiamo bisogno per rilassarci: leggera, divertente, magari emozionante, sicuramente senza troppe pretese. Oggi in streaming si trovano alcuni titoli di questo genere. Per chi preferisce altro, invece, si possono sempre recuperare alcune delle uscite più notevoli dell’ultimo anno.

Cosa vedere oggi su Netflix

L’amicizia tra Zanele e Andile, i due protagonisti di questa storia, dura da una vita. Andile però adesso è sposato e ha figli. Significa che Zanele è destinata a rimanere per sempre solo un’amica? È questa la trama di Umjolo: Day Ones, film romantico di produzione sudafricana disponibile da pochi giorni su Netflix.

Se vi piace il genere e cercate un’altra storia leggera e ugualmente capace di far battere il cuore, su Netflix c’è anche Umjolo: The Gone Girl. Al centro della trama di questo film romantico, sempre di produzione sudafricana, c’è la relazione apparentemente perfetta di una coppia. Quando lei scopre l’infedeltà di lui, però, ogni cosa è rimessa in discussione.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Chi vuole approfittare delle feste natalizie per recuperare alcuni dei migliori titoli usciti quest’anno, su Prime Video può cercare Fallout, serie tv di fantascienza tratta dall’omonimo franchise di videogiochi ambientata in un mondo devastato da una guerra nucleare in cui solo una piccola parte della popolazione ha potuto rifugiarsi in bunker dotati di ogni comfort.

Vale la pena recuperare anche Antonia, dramedy in sei episodi con protagonista Chiara Martegiani nei panni di una trentaquattrenne che scopre di avere l’endometriosi: con questa nuova consapevolezza la giovane donna ripensa alla sua vita con uno sguardo nuovo e rimette a posto alcune corse del suo passato, tra amore e famiglia.

Cosa vedere oggi su Disney+

Chi non l’ha ancora vista, può recuperare su Disney+ la serie Shogun, considerata una delle novità più interessanti del 2024 sulla piattaforma. Basata sull’omonimo romanzo del 1975 di James Clavell, la storia è ambientata nel Giappone del 1600 alla viglia della guerra civile. La serie tv è già stata rinnovata per nuove stagioni, dunque questa è un’ottima occasione "mettersi in pari" con la trama in vista dei prossimi episodi.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

È da poco disponibile su NOW La stanza degli omicidi, film thriller con una vena comica uscito nel 2023. Nella trama un sicario e il suo capo devono riciclare un po’ di denaro e, per riuscirci, si alleano con una mercante d’arte. Quando il sicario diventa accidentalmente famoso, il mondo dell’arte e quello della malavita si ritrovano improvvisamente in guerra