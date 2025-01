Cosa vedere in streaming oggi 4 gennaio 2025

Fonte foto: Netflix

Le feste sono quasi finite, è vero, ma chi vuole indugiare ancora un po’ nell’atmosfera di questo periodo può recuperare su Apple TV+ A Carpool Karaoke Christmas. Lo show è composto da una serie di puntate in cui diverse star condividono un viaggio in auto, e lo speciale uscito a metà dicembre 2024 è tutto a tema natalizio. In alternativa, sulle principali piattaforme di streaming non mancano le opzioni per chi vuole trascorrere qualche ora a casa in compagnia di una serie tv appassionante, di un film coinvolgente o di un documentario sbalorditivo.

Cosa vedere oggi su Netflix

A proposito di serie tv che promettono di tenere lo spettatore incollato allo schermo, da pochi giorni su Netflix è disponibile Missing You, l’ultima novità tratta da uno dei romanzi di Harlan Coben.

Basata sull’omonimo romanzo del 2014 dello scrittore statunitense, la miniserie ha come protagonista la detective Kat Donovan che, scorrendo i profili di una app di dating, trova il fidanzato Josh, che è scomparso da più di dieci anni. L’evento la costringe a riaprire una dolora ferita del passato per scoprire la verità.

Se vi piace il genere, su Netflix si trovano diverse altre serie tv tratte dai libri di Coben: ad esempio Un inganno di troppo, che ha avuto un notevole successo.

Su Netflix da pochi giorni si può vedere anche Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever, documentario che racconta in che modo il ricco imprenditore Bryan Johnson sta investendo il suo patrimonio per prolungare il più possibile la sua vita, contrastando l’invecchiamento.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da pochi giorni sono entrati a fare parte del catalogo di Prime Video tutti i film del franchise di Jurassic Park, ovvero Jurassic Park, Il mondo perduto – Jurassic Park, Jurassic Park III, Jurassic World e Jurassic World – Il regno distrutto.

È un’ottima notizia per chi vuole approfittare di questi ultimi giorni di festa per una full immersion nell’iconico universo narrativo immaginato da Steven Spielberg.

Cosa vedere oggi su Disney+

Ci sono buone notizie anche per gli amanti degli anime: arriva oggi su Disney+ Medalist. Nella trama Tsukasa, un giovane dai sogni infranti, e Inori, una ragazzina in cui nessuno crede, puntano a diventare due stelle del pattinaggio professionistico mondiale nonostante tutte le difficoltà che si parano loro davanti.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Pronti al ritorno del Guerriero Dragone? Su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW oggi l’appuntamento è con Kung Fu Panda 4. In questo nuovo film di animazione del franchise della DreamWorks Animation, Po è alla ricerca del nuovo Guerriero Dragone: un’avventura che promette molte risate.