I migliori film di Miyazaki e dove vederli in streaming

Tra questi c’è anche Il ragazzo e l’airone: uscito nel 2023 e premiato agli Oscar, sarà presto disponibile in streaming per la prima volta

Fonte foto: 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

Non hanno mai smesso di far sognare e di affascinare il pubblico le opere di Hayao Miyazaki, regista che è probabilmente l’esponente dell’animazione giapponese più celebre e acclamato al di fuori del suo Paese. Nato nel 1941, nel 1985 fonda insieme a Isao Takahata lo Studio Ghibli, ovvero lo studio cinematografico d’animazione con il quale firma tutti i suoi film di animazione. Sono una dozzina i lungometraggi del Maestro, alcuni dei quali sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming. Ecco i titoli migliori da cui iniziare.

La città incantata

Uscito nel 2001 e liberamente ispirato al romanzo Il meraviglioso paese oltre la nebbia di Sachiko Kashiwaba, il film di animazione La città incantata non può mancare in questa lista perché è passato alla storia per essere stato il primo anime ad aggiudicarsi l’Orso d’oro e il Premio Oscar.

La protagonista è una bambina di dieci anni, Chihiro, che insieme ai suoi genitori finisce senza rendersene conto in una città incantata abitata da spiriti. Qui i genitori vengono trasformati in maiali e la bambina farà di tutto per liberarli. Si può vedere in streaming su Netflix.

Principessa Mononoke

Principessa Mononoke è stato il film di maggiore incasso nella storia del Giappone al momento della sua uscita, nel 1997 (ma è stato poi battuto da Titanic e in seguito da La città incantata). Anche questo film è disponibile su Netflix.

Ambientata in una versione fantasy del tardo periodo Muromachi, la trama racconta la lotta tra i guardiani sovrannaturali che proteggono una foresta e gli umani che la stanno distruggendo per sfruttarne le risorse.

Il castello errante di Howl

Su Netflix si può vedere anche Il castello errante di Howl, film del 2004 che riporta il pubblico tra le classiche atmosfere di Miyazaki: un mondo magico e suggestivo, che potrebbe ricordare l’Europa di inizio Novecento, turbato da una guerra combattuta a bordo di mezzi volanti.

Anche questo film, nell’anno della sua uscita, ha segnato uno degli incassi più alti di sempre in Giappone.

Il ragazzo e l’airone

Ultima opera di Miyazaki in ordine di tempo, Il ragazzo e l’airone (nella foto di apertura) è uscito nel 2023 ed è la prima pellicola scritta, diretta e ideata dal Maestro dopo Si alza il vento del 2013, film in seguito al quale annunciò il suo ritiro a causa dell’età avanzata. È stato premiato con un Oscar, diventando così il secondo anime – dopo La città incantata – a ottenere questo prestigioso riconoscimento.

Il film fino a questo momento non è stato disponibile in streaming, ma le cose stanno per cambiare Il ragazzo e l’airone arriverà infatti su Netflix il 7 ottobre 2024. Il protagonista della trama è un dodicenne di nome Mahito che, dopo la morte della madre, fatica ad ambientarsi nella nuova città in cui vive. Quando un airone parlante lo informa che sua madre è viva, il bambino entra in un mondo fantastico per cercarla.