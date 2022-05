I migliori film horror da vedere su Prime Video

Ci sono due tipi di persone: quelli che guardano lo schermo a occhi socchiusi e stringendo disperatamente al petto un cuscino e quelli che ostentano grande tranquillità ma, sotto sotto, fremono quando entra in scena il serial killer o il mostro di turno. Cosa stanno guardando? Un film horror, ovviamente!

Il catalogo di Prime Video ne offre una selezione sterminata e sta per arricchirsi di alcuni titoli perfetti per gli amanti del genere. Il 28 maggio, infatti, è prevista l’uscita della serie di film di Resident Evil, franchise horror giapponese: saranno a disposizione degli spettatori Resident Evil: Vendetta, Resident Evil, Resident Evil: Degeneration, Resident Evil: Apocalypse, Resident Evil: Extinction, Resident Evil: Damnation, Resident Evil: Retribution, Resident Evil, The Final Chapter e Resident Evil: Afterlife. Oltre a questi, ecco altri film di Prime Video per una visione da brividi.

A Quiet Place

I pochi superstiti a un’invasione aliena sono costretti a vivere in totale silenzio, perché i violenti predatori extraterrestri – che uccidono animali, uomini, donne e bambini – sono privi di vista ma dotati di udito finissimo: basta il minimo scricchiolio ad attirare la loro attenzione. Su Prime Video c’è anche il sequel: in entrambi i film, la tensione è sempre alle stelle.

La notte del giudizio

Per dodici ore all’anno tutti i crimini, anche quelli più efferati, sono consentiti e restano impuniti. È una notte catartica – the Purge – che, stando al Governo statunitense e ai sostenitori di questa usanza, consente di mantenere la criminalità bassa per tutto il resto dell’anno. È la premessa di questo horror distopico del 2013 davvero terrificante, che ha per protagonista una famiglia.

Venerdì 13

Ecco un grande classico horror che ha dato vita a numerosi film fin dagli anni Ottanta! La pellicola su Prime Video è del 2009 ed è un reboot della saga originale ideata da Sean S. Cunningham. Si tratta del 12esimo film su Jason Voorhees, l’iconico assassino con camicia a quadri e una maschera da giocatore da hockey insanguinata (nelle prime versioni era in realtà un sacco di juta con due buchi per gli occhi).

Arancia Meccanica

Violento e disturbante, questo film del 1971 è prodotto e diretto da Stanley Kubrick e tratto dall’omonimo romanzo distopico di Antony Burgess. I protagonisti sono quattro giovani che nel tempo libero si dedicano a droghe, torture e violenze.

Hannibal

Uscito nel 2001, il film è diretto da Ridley Scott e fa parte della sega del Silenzio degli innocenti. Il suo temibile protagonista è ormai diventato uno dei più iconici villain!

Suspiria

Diretto da Dario Argento, il celebre film del 1977 racconta di una giovane ragazza che si trasferisce dagli Stati Uniti in Germania per studiare danza in un’accademia, che però è colpita da una serie di violenti delitti.

