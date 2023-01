I migliori film per iniziare il 2023

Per molte persone il 1° gennaio è una giornata di riposo e relax: che si stiano ancora smaltendo i postumi dei festeggiamenti della sera prima o meno, è sempre piacevole trascorrere qualche ora al caldo, magari davanti a un bel film. Ce ne sono diversi tra cui scegliere per inaugurare l’anno nuovo: alcuni sono più leggeri e divertenti, altri fanno viaggiare lontano con l’immaginazione, altri ancora raccontano storie più intense e introspettive.

Ecco qualche consiglio da seguire.

This is the year

Leggerezza e romanticismo in una deliziosa cornice adolescenziale: ecco cosa offre questo film, uscito da poco su Prime Video. Il protagonista è Josh, un liceale nerd che, nella speranza di conquistare la ragazza dei suoi sogni, coinvolge gli amici in un viaggio per andare a vedere la loro band preferita al più grande festival musicale dell’anno. La storia è ambientata ai giorni nostri, ma è una reinterpretazione delle classiche commedie romantiche degli anni Ottanta.

Tre uomini e un fantasma

Per chi ha voglia di risate, su Prime Video c’è questa nuova commedia italiana. Il cinquantenne Mimmo (interpretato da Domenico Manfredi) partecipa a un gioco a premi e vince un weekend "all inclusive" in una lussuosa villa del Settecento. Accompagnato dagli amici storici Lello (Raffaele Ferrante) e Francesco (Francesco De Fraia), scoprirà che la villa non è affatto lo sfarzoso resort che si aspettavano, bensì un’abitazione d’epoca infestata da un fantasma. La vacanza si preannuncia davvero da incubo!

BARDO, la cronaca falsa di alcune verità

Un viaggio introspettivo per fare pace con il passato, con il presente e con la propria identità. A compierlo è un acclamato giornalista e documentarista, ovvero il protagonista di questo nuovo film uscito da poco su Netflix, un mix tra dramma e commedia che dura due ore e mezza. Nel cast ci sono Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani e Ximena Lamadrid. La regia è del premio Oscar Alejandro G. Iñárritu (già noto per Revenant – Redivivo e Birdman).

Rumore Bianco

Questa assurda commedia tratta dal romanzo di Don DeLillo è già stata acclamata dalla critica e parla di una famiglia che si confronta con l’amore, la morte e una nube tossica. Nel cast ci sono Adam Driver, Greta Gerwig e Don Cheadle. Il film è uscito il 30 dicembre su Netflix e dura poco più di due ore.

Wildcat

Chi ha voglia di storie emozionanti di amore e scoperta può guardare Wildcat, uscito a fine dicembre su Prime Video. Il protagonista è un giovane veterano che, per scappare dalla sua vita, compie un viaggio in Amazzonia. Qui incontra una donna che gestisce un centro di salvataggio e riabilitazione della fauna selvatica. Al veterano viene affidata la vita di un cucciolo di gattopardo orfano, un’esperienza che cambia completamente la sua prospettiva e il suo approccio al mondo. La regia è di Melissa Lesh e Trevor Beck Frost.