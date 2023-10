I migliori software gratis per registrare lo schermo del pc

Fonte foto: GoodFocused / Shutterstock.com

Registrare lo schermo del PC è possibile e non richiede particolari competenze informatiche. Basta installare il programmagiusto e avviarlo tutte le volte che si ha la necessità di effettuare una registrazione.

Si tratta di un’opzione molto utile per creare video da pubblicare online (ad esempio di gameplay o tutorial) oppure a fini didattici. Le possibilità di utilizzo sono molteplici e starà all’utente scegliere come sfruttare al meglio la possibilità di riprendere lo schermo.

A disposizione degli utenti ci sono diversi software gratis per registrare lo schermo del computer, sia su Windows che su macOS. Naturalmente, sono disponibili anche app per registrare lo schermo su Android oltre che su iPhone.

Vediamo, quindi, quali sono le migliori app per registrare lo schermo del PC da installare gratuitamente:

Xbox Game Bar

Basta premere tasto Windows + G per accedere alla Xbox Game Bar (se non presente nel PC, è installabile gratuitamente dal Microsoft Store) per accedere a varie funzioni dedicate al gaming su sistemi Windows 10 e Windows 11.

Tra le varie opzioni a disposizione degli utenti c’è anche la funzione di acquisizione schermo che consente di avviare rapidamente la registrazione. Questo tool è pensato per registrare le sessioni di gaming ma può essere utilizzato anche al di fuori dei giochi.

Per avviare la registrazione basta premere sul tasto Avvia registrazione presente nel riquadro Acquisici. E’ anche possibile utilizzare la scorciatoia tasto Windows + Alt + R per sfruttare questa funzionalità della Xbox Game Bar. Quest’app è utilizzabile anche per fare screenshot con il PC Windows.

OBS Studio

OBS Studio è il software per la cattura dello schermo consigliato per i gamer. Anche perché si tratta di un programma open-source e quindi completamente gratuito. OBS Studio supporta sia il live streaming che la riproduzione in alta definizione.

I video possono essere condivisi su Twitch o su YouTube e soprattutto possono essere salvati in locale per la modifica e la revisione. OBS Studio offre, inoltre, una tastiera apposita per la gestione in diretta delle riprese.

E’ possibile scaricare OBS Studio per Windows, macOS e Linux.

Streamlab

Un altro ottimo software per registrare lo schermo del PC è Streamlab, programma molto utilizzato anche per gestire le dirette streaming. Si tratta di un software ricco di funzionalità, ideale per i creator e ottimo per registrare rapidamente lo schermo del proprio PC Windows, sfruttando varie opzioni per una massima personalizzazione.

Free Cam

Tra i migliori programmi per registrare lo schermo del computer c’è Free Cam. Si tratta di un software gratuito (con una versione a pagamento, Cam Pro, ricca di funzionalità extra) che permette di effettuare registrazioni rapide, senza troppi fronzoli. C’è anche un editor per piccoli interventi di post-produzione. Con Free Cam è possibile anche scegliere l’area dello schermo da registrare, per evitare di registrare tutto lo schermo ma solo una porzione.

Quick Time Player per Mac

Su dispositivi macOS è possibile utilizzare QuickTime Player per la registrazione dello schermo del computer. Dopo aver aperto l’app, basta andare in File, presente nella barra in alto, e poi scegliere Nuova registrazione schermo.

Prima di avviare la registrazione, tramite il mini player che apparirà sullo schermo, è possibile accedere ad alcune impostazioni per personalizzare la ripresa (aggiungere o escludere l’audio, visualizzare o meno il puntatore del mouse etc.).