I migliori thriller da recuperare su Netflix ad agosto

Di mistero, psicologici, distopici, persino romantici: ecco alcuni dei migliori film thriller da guardare subito in streaming su Netflix

Psicologico, post apocalittico, sci-fi, di mistero, poliziesco, crime, d’azione… e la lista potrebbe continuare ancora. Il menu del film thriller su Netflix è deliziosamente ricco e sfaccettato: trovare il titolo in linea con i propri desideri è molto più facile di quel che potrebbe sembrare.

È la stessa piattaforma a individuare alcuni dei film più adatti a chi cerca una storia capace di tenere con il fiato sospeso dalla prima all’ultima scena. Ecco, allora, qualche suggerimento da cercare subito in streaming su Netflix.

Fair Play

Un thriller con una vena romantica? Esiste e si intitola Fair Play (nella foto). I protagonisti sono Emily (interpretata da Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich). I due sono appena stati assunti come analisti finanziari e continuano a stare insieme, nonostante la loro relazione sia proibita dal loro comune datore di lavoro.

Ambiziosissimi e determinati a scalare la gerarchia aziendale, i problemi nascono quando Emily riceve inaspettatamente la promozione che Luke era convinto gli sarebbe spettata.

A quel punto tra i due inizia un gioco di potere e ambizione per arrivare ai vertici che rischia di mandare all’aria la relazione.

The Call

Uscito nel 2020, The Call ha come protagonista la giovane Seo-yeon (interpretata da Park Shin-hye) che torna nella sua casa di infanzia per fare visita alla madre malata.

Quando arriva in casa, connette alla rete un vecchio telefono sul quale inizia a ricevere telefonate da parte di una donna in evidente strato di agitazione, Yeong-sook (interpretata Jun Jong-seo).

Le due donne iniziano a parlarsi e presto Seo-yeon capisce che vivono entrambe nella stessa casa, ma a vent’anni di distanza una dall’altra. E che una piccola scelta potrebbe cambiare le vite di entrambe per sempre.

Bird Box

Basato sul romanzo omonimo pubblicato nel 2014, questo celebre thriller del 2018 è ambientato in un mondo distopico in cui misteriose creature sono in grado di spingere al suicidio chiunque le guardi negli occhi.

In Bird Box a provare a sopravvivere in questo nuovo e terribile mondo è Malorie Hayes (alias Sandra Bullock), madre di due figlie.

Nel cast ci sono anche Trevante Rhodes, Danielle Macdonald, BD Wong, John Malkovich, Rosa Salazar e Machine Gun Kelly.

The Platform

La distopica prigione in cui si trovano i personaggi di The Platform è un’immensa torre suddivisa in piani e al centro della quale ogni giorno viene calata una piattaforma carica di cibo.

I prigionieri dei piani alti si abbuffano, mentre chi capita casualmente più in basso trova poco o niente, e spesso muore per fame o violenza. Una volta al mese i sopravvissuti vengono casualmente riassegnati a un piano diverso, ma spezzare il circolo vizioso non è facile.

Un thriller survival che tra le righe, ma neanche troppo, è anche una critica al capitalismo.