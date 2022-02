I nuovi laptop Nokia PureBook Pro arriveranno in Italia: come sono fatti

Semplicemente bello e design minimal. Sono queste le due caratteristiche scelte dal produttore per presentare il nuovo laptop Nokia PureBook Pro. In effetti, le linee pulite e leggermente arrotondate, richiamano il design nordico: essenziale ma elegante. Ecco dunque un portatile adatto a quanti ricercano prestazioni consistenti abbinate a un’estetica pulita e senza fronzoli.

Per chi si chiedesse come mai viene messo in commercio, anche in Italia, un laptop a marchio Nokia (famosa per i suoi telefonini), ricordiamo che il progetto nasce nel 2020. La società francese Off Global ha ottenuto dalla cinese HMD l’autorizzazione a progettare e commercializzare laptop con il marchio (ex) finlandese. Dunque arrivano in 22 Paesi tra cui anche l’Italia e si distinguono per lo chassis in alluminio e per quattro colorazioni molto basiche: Blue, Dark Grey, Red e Silver. C’è da notare che la versione Silver rimanda vagamente per forme e colore alle caratteristiche linee del MacBook, se non fosse che la presenza del marchio Nokia è stata messa ben in evidenza. Entrambi i laptop hanno una scheda tecnica non eccelsa e sono adatti a quanti desiderano un computer casalingo o per lo studio o per il lavoro d’ufficio, leggero, elegante ma robusto.

Nokia PureBook Pro: caratteristiche tecniche

Sostanzialmente i due laptop hanno in comune la maggior parte delle caratteristiche tecniche a partire da processore e memorie: Intel Core i3-1220P e 8/512 GB. Infatti il laptop è proposto in due versioni: il primo con diagonale da 15,6 pollici e il secondo con diagonale da 17,3 pollici. I display sono LCD IPS Full HD. La webcam, integrata nel display è da 2 megapixel.

Non mancano Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-A 3.2, due USB-C, lettore di schede microSD, ingresso jack audio da 3,5 mm. Ben visibili l’ampio touchpad, la tastiera retroilluminata e il lettore di impronte digitali per l’accesso biometrico.

Le batterie hanno una potenza da 55 Wh sul 15 pollici e da 63 Wh sul 17 pollici con possibilità di ricarica rapida al 60% con USB-C in mezz’ora.

Nokia PureBook Pro: prezzi in Italia

Il laptop Nokia PureBook sarà disponibile da aprile 2022 a 699 euro per il modello da 15,6 pollici e 799 euro per il Nokia PureBook da 17,3 pollici. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11.