I nuovi pieghevoli Samsung vanno a ruba: chi li compra

Samsung ha presentato i suoi due nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 l’11 agosto e ha aperto le prevendite il 17, ma questi due dispositivi saranno realmente acquistabili solo a partire da venerdì 27 agosto. Tuttavia, i primi numeri raccontano già di un grosso interesse da parte dei potenziali acquirenti nei confronti di questi dispositivi. Numeri non ufficiali, ma provenienti dalla filiera industriale dei fornitori di Samsung e riportati da The Korea Herald e per questo abbastanza credibili.

Secondo queste fonti le prevendite di entrambi i modelli messi insieme avrebbero già toccato le 450.000 unità, con buona probabilità di chiudere la fase delle prenotazioni con 600.000 telefoni pieghevoli già nei carrelli degli utenti, pronti a fare il pagamento. Sempre secondo il giornale coreano, inoltre, aggiungendo anche i dispositivi non venduti tramite un operatore telefonico il numero complessivo potrebbe arrivare a 800.000 unità. Si tratta di numeri alti, anche se paragonati alla serie Galaxy Note che i pieghevoli vanno a sostituire, ma se paragonati alle prevendite dei foldable della precedente generazione, che insieme arrivarono a soli 80.000 pezzi, si tratta di una crescita di addirittura dieci volte.

I foldable si vendono meglio di Galaxy S21

La cosa più interessante, a leggere i dati riportati da The Korea Herald, è però un’altra: i preordini di questi due smartphone messi insieme sono il doppio di quelli registrati per il Galaxy S21, quando fu presentato a metà gennaio 2021.

Anche analizzando l’aspetto demografico sembrerebbe proprio che più che sostituire il Galaxy Note21, mai uscito, i nuovi foldable abbiano cannibalizzato le vendite di Galaxy S21: il 49% degli acquisti di Z Fold3 è stato effettuato da persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni, mentre per Z Flip3 i ventenni contano addirittura per il 57%.

I due smartphone pieghevoli, quindi, sono oggi il nuovo oggetto del desiderio per i giovani che non si accontentano più di avere uno dei migliori top di gamma dell’anno: vogliono il top dei foldable. Il prezzo dei pieghevoli, d’altronde, è sceso parecchio e almeno per quanto riguarda lo Z Flip3 può essere persino inferiore a quello di un Galaxy S21 Ultra.

Obbiettivo 7 milioni

Se fosse confermato che ben 800 mila smartphone pieghevoli Samsung sono letteralmente andati a ruba in un paio di settimane allora le indiscrezioni di maggio, che vedevano Samsung fiduciosa di vendere 7 milioni di foldable in un anno solo, potrebbero rivelarsi corrette.

Si tratta di una cifra molto alta, specialmente se consideriamo che la prima generazione di Galaxy Fold si fermò a mezzo milione e anche aggiungendo le seconde generazioni di Z Fold e Z Flip non si superano i 3 milioni di pezzi venduti fino ad ora, dal 2019 ad oggi.

A dare fiducia a chi crede che il mercato dei pieghevoli è prossimo al boom c’è anche un altro fattore: se prima erano solo Samsung e Huawei a credere in questo form factor, adesso c’è anche Xiaomi e praticamente tutti i grandi produttori hanno annunciato, o quasi (lasciandosi sfuggire l’indiscrezione giusta al momento giusto) la propria intenzione di portare sul mercato almeno un modello di smartphone pieghevole.

