Samsung si prepara a portare sul mercato tre nuovi foldable

Fonte foto: Samsung

La gamma di smartphone pieghevoli di Samsung è composta, attualmente, dai Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Secondo un report di ETNews di alcuni giorni fa, le vendite sarebbero inferiori alle attese e Samsung avrebbe in programma una riduzione della produzione per le prossime generazioni, Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, attesa per la prossima estate.

Il taglio potrebbe comportare la produzione complessiva di circa 5 milioni di unità per i pieghevoli del 2025 contro le 8,2 milioni di unità della generazione attuale. A sostenere le vendite della gamma Galaxy Z, però, potrebbe esserci un terzo modello. Per il 2025, infatti, Samsung starebbe preparando tre nuovi foldable a cui si potrebbe aggiungere un quarto modello, più economico, per garantire un ulteriore incremento delle vendite.

I nuovi foldable di Samsung

Secondo un report di Android Authority, che ha analizzato il codice della versione beta della One UI, in arrivo ci sarebbero tre nuovi Galaxy Z: SM-F751, SM-F966 e SM-F968. I primi due sarebbero, secondo la fonte, i Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7 mentre il terzo dovrebbe essere il Galaxy Z Fold SE 2, erede del Fold 6 SE presentato lo scorso mese di ottobre e disponibile esclusivamente in Corea de Sud.

Al momento, non è chiara la differenza tra i due nuovi Z Fold in arrivo. Di certo, però, nonostante le difficoltà registrate in termini di vendite, Samsung non ha intenzione di abbandonare il settore degli smartphone pieghevoli di cui è, da tempo, leader su scala globale.

Un quarto modello in arrivo?

Nelle ultime settimane sono emerse diverse anticipazioni in merito all’arrivo di un quarto smartphone pieghevole, non rilevato dall’indagine di Android Authority. Samsung, infatti, potrebbe realizzare anche un Galaxy Z Flip SE, andando ad arricchire la sua gamma Fan Edition con un primo smartphone pieghevole, più economico rispetto al Galaxy Z Flip 7.

Il modello in questione potrebbe utilizzare il SoC Exynos 2400, lo stesso utilizzato dal Galaxy S24 mentre l’attuale Z Flip 6, invece, sfrutta il più potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e il Z Flip 7, probabilmente, ricorrerà al nuovo Snapdragon 8 Elite.

Per il momento, le informazioni relative al progetto Galaxy Z Flip SE sono poche e non c’è ancora un’indicazione precisa in merito alla possibile data di lancio. Da valutare anche quello che potrebbe essere il prezzo dello smartphone, destinato ad essere molto più economico, almeno in termini di listino, rispetto al prossimo Z Flip 7. Maggiori dettagli potrebbero arrivare nelle prossime settimane con il lancio del nuovo modello FE che potrebbe avvenire in estate.