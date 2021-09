I nuovi Samsung Galaxy S22 saranno pieni di novità, dalla forma alla batteria

Archiviato il capitolo iPhone 13 che, come ogni anno, ha catalizzato i rumor delle ultime settimane, oltre che le attenzioni di appassionati e stampa, il settore della tecnologia tascabile può concentrarsi appieno sul prossimo prodotto più atteso, e il riferimento non può che essere alla gamma Samsung Galaxy S22.

Gli smartphone migliori di Samsung sono sempre tra i più attesi, e lo dimostra il numero delle indiscrezioni che li riguardano. Le prime voci risalgono a diversi mesi fa, ma adesso stanno aumentando in numero nel tentativo di ricostruire un quadro esaustivo sui prossimi top di gamma Samsung. E se recentemente abbiamo avuto modo di saggiarne le prestazioni attraverso una scorribanda su Geekbench, adesso è il leaker Ice Universe a fare il punto su Twitter su display, dimensioni, ergonomia e batteria, mettendo insieme le informazioni raccolte in questi ultimi giorni sul conto di Galaxy S22 ed S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 è a dieta

Samsung Galaxy S22 sarà sottoposto a una cura dimagrante che lo porterà a essere più compatto del suo principale competitor, iPhone 13, e pure, naturalmente, di Galaxy S21 e delle ultime generazioni. Secondo Ice Universe, che di solito è bene informato di quanto avviene dalle parti di Seul, là dove c’è il quartier generale di Samsung, Galaxy S22 avrà una diagonale da 6,03 pollici.

Galaxy S20 e Galaxy S21 hanno un display da 6,2 pollici, mentre iPhone 13 da 6,1 pollici. Le nuove dimensioni unite ad una prevedibile ottimizzazione ulteriore degli spazi, quindi alla riduzione delle cornici nere intorno allo schermo, porteranno verosimilmente ad un decremento delle dimensioni, a tutto vantaggio di ergonomia e praticità.

Non tutti amano i prodotti con un display ampio, e non naturalmente perché esistono consumatori che ignorano il confort di guardare foto, video e serie TV su un pannello abbondante, quanto per il prezzo da pagare in termini di praticità. La sfida per i produttori è di raggiungere il compromesso ideale, perché gli estremi alla iPhone 13 mini non sembrano essere apprezzati.

Tuttavia dimensioni minori implicano delle rinunce in termini di batteria, e potenzialmente anche di autonomia. Ecco perché si vocifera da tempo che Galaxy S22 potrebbe avere una batteria di dimensioni inferiori, con una capacità che dovrebbe assestarsi sui 3.590 mAh dai 3.880 attuali.

Galaxy S22 Ultra cambierà “forma"

Le anticipazioni da parte di Ice Universe si estendono anche alla versione più dotata della gamma, Galaxy S22 Ultra, per la quale sarebbe in cantiere un cambiamento abbastanza importante.

Il fattore di forma, quindi il rapporto tra altezza e larghezza, dovrebbe passare a 19,3:9 dagli attuali 20:9, il che significa – a parità di diagonale del display – ottenere uno smartphone meno alto ma più largo, anche se Samsung potrebbe attenuare le variazioni dimensionali limando ulteriormente le cornici intorno al display.