I nuovi Smart TV Philips OLED+ arrivano in Europa

Annunciati ad aprile, ora arrivano sul mercato europeo (Italia inclusa) i nuovi televisori smart con Android TV e con pannello OLED di Philips. La nuova serie è riconoscibile dalla sigla OLED936 ed è disponibile in tre modelli: 48OLED936, 55OLED936 e 65OLED936 (rispettivamente da 48, 55 e 65 pollici di diagonale). La denominazione commerciale di questi Smart TV sul mercato internazionale è OLED+.

I nuovi televisori OLED936 sono l’evoluzione degli OLED935 presentati l’anno scorso e sono caratterizzati dalla presenza, su tutti i modelli, di una soundbar da 70W di tipo 3.1.2 realizzata da Bowers & Wilkins e da un doppio processore per l’elaborazione delle immagini. Non manca una delle caratteristiche tipiche dei televisori Philips, presente anche su quelli non OLED: l’Ambilight, cioè la retroilluminazione della televisione con i colori delle immagini proiettate a schermo. I nuovi OLED936 si posizionano nella parte alta della gamma Philips, grazie a caratteristiche tecniche davvero molto buone.

Smart TV Philips OLED936: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica dei Philips OLED936 descrive prodotti molto evoluti e dall’ottima componentistica. Il pannello è un OLED 4K 16:9, con refresh a 120 Hz, che riesce a riprodurre il 99% dello spettro colore DCI/P3. Grazie al doppio processore d’immagine queste TV sono compatibili alla massima risoluzione con tutti i sistemi di miglioramento dell’immagine: HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision.

Tra le connessioni troviamo anche la nuova HDMI 2.1, che inizia a diffondersi tra i TV top di gamma e porta con sé sia la possibilità di arrivare a 120 Hz anche in 4K, sia l’HDR dinamico, sia la frequenza di aggiornamento variabile per i videogiochi. Ma, soprattutto, porta l’eARC: è possibile inviare audio 5.1 e 7.1 non compresso (quindi alla massima qualità) ad un impianto di riproduzione esterno direttamente tramite il cavo HDMI.

Ma, a proposito di audio, va detto che queste nuove TV Philips OLED+ hanno un impianto integrato ben superiore per qualità e potenza rispetto alla media. La soundbar integrata nella base della TV, prodotta da Bowers & Wilkins, ha due altoparlanti che puntano in alto (i cosiddetti “upfiring speakers“) che aumentano la spazialità del suono, e un “tweeter-on-top" posizionato fuori dalla barra e dedicato solo ai dialoghi.

Dal punto di vista smart, infine, le nuove Philips OLED936 si affidano ad Android TV 10 e sono compatibili con Google Assistant e Amazon Alexa, ai quali è possibile inviare comandi vocali tramite il microfono integrato nel telecomando. Preinstallate nella memoria interna da 16 GB ci sono già tutte le app di streaming più diffuse.

Smart TV Philips OLED936: prezzi e disponibilità

Philips non ha ancora reso noti i prezzi della nuova gamma OLED+, che arriverà nei negozi fisici e online a fine mese. Ma siamo certi che non saranno per tutti, viste le caratteristiche tecniche e visti anche i prezzi dell’attuale gamma OLED935, che in versione da 65 pollici costa quasi 2.900 euro.

Smart TV Philips 65OLED935/12 65′ 4K Ultra HD OLED WiFi – Modello 2020