I nuovi Smart TV premium di Hisense: U8H, U9H e A9H

Al CES 2022 c’era anche Hisense, che ha sfruttato il palcoscenico di Las Vegas per annunciare alcune novità che vedremo nel corso di quest’anno. Fra i prodotti più interessanti non si può non menzionare la nuova gamma di Smart TV ad alta risoluzione che è composta da tre serie: U8H, U9H e A9H, con diverse diagonali disponibili per ciascuna serie.

Le prime due sono TV ULED (o Ultra LED), ovvero caratterizzate da un display LCD a LED con Quantum Dot e sistema di controllo della retroilluminazione (Local Dimming). I Quantum Dot non sono altro che dei semiconduttori cristallini che migliorano la resa cromatica del display, fornendo una gamma colore molto più ampia rispetto ai LED tradizionali. Sebbene Hisense sia solita diversificare le comunicazioni in base al continente di destinazione, questa volta alcuni modelli ULED dovrebbero arrivare anche sul mercato europeo. Si tratta di dispositivi di fascia alta che potrebbero mettere in difficoltà anche i top di gamma Samsung ed LG grazie ad un prezzo vantaggioso.

Hisense U8H, come sono le Smart TV

La serie U8H di Hisense è caratterizzata dalle varianti 55U8HQ, 65U8HQ e 75U8HQ, che differiscono fra loro per la diagonale del display: come lascia intuire anche il loro nome, le dimensioni sono di 55, 65 e 75 pollici. Lo schermo è un LCD Ultra HD Quantum Dot con Local Dimming a zone per un maggiore contrasto, tecnologia Mini LED e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Per immagini di alta qualità interviene il processore Hi-View Engine e le tecnologie HDR10+, HLG e Dolby Vision IQ. Un audio potente, invece, è garantito dal sistema multicanale 2.1.2 con tecnologia Dolby Atmos.

Le funzioni smart sono gestite dalla piattaforma Hisense VIDAA U, un sistema operativo che permette di accedere in maniera semplice e rapida a tanti contenuti e applicazioni di uso comune come Netflix, YouTube e Prime Video. Non manca la possibilità di gestire le funzioni tramite comandi vocali con Alexa o Google Assistant.

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 1.500 euro per la variante da 55”, si passa a 2.000 euro per quella da 65” e, infine, si arriva a 3.500 euro per quella da 75”.

Hisense U9H, cosa hanno di più

La serie U9H di Hisense include modelli di fascia superiore rispetto a quelli appena visti ed è composta da due modelli: 85U9H, 8K da 85 pollici, ed una variante 4K da 75 pollici. Vale la pena concentrarci sul dispositivo di maggiori dimensioni che ha un display LCD con Quantum Dot, Local Dimming, Mini LED e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Ciò che differenzia fortemente questi dispositivi dai precedenti è la presenza di un numero notevolmente maggiore di zone di controllo della retroilluminazione, che possono garantire una luminanza due volte superiore. Per il resto, le caratteristiche di Hisense U9H sono analoghe a quelle di U8H.

Hisense A9H, la serie OLED

Chiude la lista delle nuove Smart TV Hisense 2022 la serie Hisense A9H, costituita al momento dal solo modello 65A9H che ha una diagonale da 65 pollici, risoluzione Ultra HD 4K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il pannello dovrebbe essere un LG OLED WRGB, con luminanza di picco più bassa rispetto ai dispositivi visti in precedenza ma un contrasto maggiore (caratteeristiche tipiche della tecnologia OLED). Le restanti specifiche sono pressoché identiche, ma in questo caso è presente il WiFi 6.

Hisense A9H avrà un prezzo di circa 3.000 euro e arriverà durante la stagione estiva.