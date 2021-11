Insieme al nuovo Smart TV OLED economico da 55 pollici, Hisense ha ufficializzato anche per il mercato italiano la punta di diamante della sua gamma, ossia il nuovo Smart TV mini LED da 75 pollici 75U9GQ. In assoluto, è inutile negarlo, la novità ha un costo parecchio grande (come del resto lo sono le dimensioni), ma relativamente ai contenuti tecnici il prezzo sembra corretto.

Lo Smart TV mini LED di Hisense ha pure un design curato che, di fatto, lo rende un oggetto di arredamento. Sembra potersi integrare bene ovunque insomma, anche negli ambienti dallo stile più moderno, il che non è da trascurare alla luce delle dimensioni chiaramente notevoli. Se non si può “mimetizzare" – e non si può – allora i designer di Hisense hanno curato con attenzione il design affinché fosse bello da vedere. Sul piano tecnico è stato lasciato poco per strada: Hisense 75U9GQ ha uno schermo LCD Ultra HD da 75" con Quantum Dot e frequenza di aggiornamento di 100/120 Hz, con un ampio angolo di visione garantito dalla tecnologia utilizzata. Ecco tutti i dettagli sul nuovo Smart TV mini LED di Hisense.

Smart TV mini LED Hisense, com’è

Il nuovo Smart TV mini LED di Hisense vanta un ampio schermo da 75 pollici di diagonale, ideale per chi, possedendo spazi adeguati, vuole godere di tutti i benefici della tecnologia contenuta al suo interno. Spicca la retroilluminazione mini LED in configurazione Full Array Local Dimming Pro, con più di 1.000 aree di controllo e capace di spingere la luminosità di picco fino a 3.000 nits, di fatto una vera e propria “lampada".

Oltre alla retroilluminazione davvero precisa grazie alla tecnologia mini LED, per garantire un’ottima qualità d’immagine, i progettisti hanno dotato la Smart TV Hisense 75U9GQ di un pannello Quantum Dot con risoluzione 4K compatibile con le tecnologie HDR 10+, HLG e Dolby Vision IQ.

Su un prodotto di fascia alta come questo, non poteva mancare un comparto audio ben equipaggiato. Hisense 75U9GQ possiede un sistema integrato da 3.1.2 canali da 90 watt di potenza, altoparlanti frontali con subwoofer integrato e compatibilità con la tecnologia Dolby Atmos. La nuova Smart TV mini LED Hisense è gestibile attraverso i comandi vocali di Amazon Alexa e Google Assistant, possiede la certificazione lativù 4K e integra il nuovo sistema smart VIDAA 5.0 che offre, oltre a svariati contenuti e una user experience ottimizzata, anche il nuovo controllo vocale proprietario Vidaa Voice.

Gli ingressi HDMI sono quattro, tutti compatibili con alcune funzioni di HDMI 2.1, nello specifico Auto Low Latency Mode e Variable Refresh Rate, tecnologia, quest’ultima, che può spaziare tra i 48 ed i 60 Hz a seconda delle esigenze del contenuto da trasmettere. Sull’ingresso HDMI 2 è disponibile anche la funzione eARC. Infine, in termini di connettività, ci sono anche Wi-Fi 802.11 dual band, un ingresso Ethernet, il Bluetooth 5.0, un ingresso USB 3.0, uno USB 2.0, uno slot CI+ con ECP, l’uscita cuffie e l’uscita digitale ottica per collegare soundbar e simili.

Smart TV mini LED Hisense, disponibilità e prezzo

Tecnologia e innovazione si pagano, talvolta pure parecchio. È il caso della Smart TV mini LED 75U9GQ di Hisense da 75 pollici, che ha un prezzo di listino in Italia di 3.999 euro ma che alcune grandi catene di elettronica offrono già a circa 3.700 euro con disponibilità immediata. Non c’è ancora su Amazon, dove però arriverà certamente entro poche settimane in vista dello shopping natalizio o, ancor prima, del Black Friday.