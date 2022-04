I nuovi super laptop di LG stanno arrivando in Italia

LG annuncia l’arrivo sul mercato europeo e italiano, nella seconda parte dell’anno, della gamma completa dei nuovi laptop LG Gram 2022. I nuovi modelli 2022 si differenziano dai modelli 2021 soprattutto per le CPU: sempre Intel Core i3, i5 o i7 ma si passa dall’undicesima alla dodicesima generazione, con un guadagno di prestazioni stimato nel 20% circa. C’è inoltre la possibilità di avere una scheda video dedicata Nvidia.

La nuova gamma LG Gram è composta da sette modelli che pesano poco più di 1 kg, tranne il 14Z90Q da 14 pollici che pesa appena 999 grammi, con schermi da 14 a 17 pollici. Tra di essi i 16T90Q e 14T90Q da 16 e 14 pollici sono dei “convertibili“, quindi lo schermo può essere ruotato completamente e il computer può essere usato come un tablet, anche con la LG Stylus venduta a parte. Poi c’è il 16MQ70, che è il primo schermo portatile di LG, un modello di una nuova categoria di prodotti che si sta diffondendo sempre di più e può essere utile per aggiungere spazio durante il lavoro o per mostrare un elaborato o una presentazione ad un cliente o a dei colleghi.

LG Gram 2022: caratteristiche tecniche

La nuova gamma LG Gram si basa sulle CPU Intel Core di dodicesima generazione, affinacata da 8, 12 o 32 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 (la più veloce, al momento), che però è saldata, quindi non espandibile.

Sui modelli 17Z90Q e 16Z90Q, da 17 e 16 pollici, è possibile scegliere tra la grafica integrata nella CPU (Intel Iris Xe, nel caso dei Core i5 e i7, o Intel UHD per gli i3) o una GPU esterna, la Nvidia RTX 2050 dotata di 4 GB di memoria dedicata.

Questi due modelli, in configurazione con GPU discreta, sono dotati di una batteria più capiente: 90 Wh, contro gli 80 Wh dei modelli con GPU integrata. Gli altri LG Gram hanno, invece, batterie da 80 Wh o 72 Wh. Su tutti i modelli, in ogni caso, la ricarica è sempre a 65 W.

Gli schermi sono tutti LCD con risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel), tranne quello del modello 15Z90Q da 15 pollici che è Full HD (1.920×1.080 pixel) e i due modelli da 14 pollici 14Z90Q e 14T90Q, che sono Full HD+ (1.920×1.200 pixel). Tutti gli schermi sono dotati di LG Glance di Mirametrix, funzione basata sull’Intelligenza artificiale che oscura lo schermo quando l’utente si allontana o se qualcuno si avvicina alle sue spalle, e di webcam Full HD.

Tutti i modelli, in varie configurazioni in base allo spazio disponibile, offrono connessioni HDMI, USB 3.2, USB 4 (con Power Delivery, DisplayPort e Thunderbolt 4), slot microSD per le schedine di memoria, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1.

Laptop LG Gram 2022: disponibilità e prezzi

L’azienda sudcoreana ha fatto sapere che la distribuzione della nuova serie LG Gram 2022 inizierà nel terzo trimestre cioè da luglio 2022 negli Stati Uniti e Canada e proseguirà poi in Europa e in Asia. Quindi, presumibilmente, in Italia i nuovi LG Gram arriveranno entro l’autunno. Ancora ignoti i prezzi ufficiali per il mercato italiano.