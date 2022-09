I Pixel 7 arriveranno in Italia, subito

Per una volta il nostro Paese rientra tra i mercati selezionati da Google per il lancio immediato di un nuovo prodotto. E che prodotto. Probabilmente alla luce della cocente delusione registrata in Italia per il ritardo con cui sono arrivati Pixel 6 e Pixel 6 Pro in Italia (a febbraio 2022, invece che a ottobre 2021), adesso Google sembra aver cambiato idea sulle prospettive di vendita di Pixel 7 agli italiani.

Il nuovo telefono di Google, quindi, verrà venduto sin da subito nel nostro Paese e a confermarlo, seppur indirettamente, è lo stesso Google Store italiano. Resta, invece, ancora il buio più assoluto su un eventuale Pixel "Notepad" pieghevole che, secondo gli ultimi rumor, non entrerà in produzione prima di diversi mesi e non arriverà sul mercato (e non si sa su quale mercato) prima della primavera 2023.

Pixel 7 in Italia: la conferma

Visitando il Google Store italiano, alla sezione "Telefoni" troviamo, in rigoroso ordine dall’alto verso il basso: Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6. Poi, più sotto e in un riquadro ben in mostra, c’è la scritta "È iniziata l’attesa: sono in arrivo i telefoni Pixel 7", con un bel pulsante "Scopri di più".

E "scoprendo di più" si apre la pagina specifica del sito dedicata a Pixel 7 con un’altra scritta, stavolta piccolina: "In arrivo il 6 ottobre". Cioè il giorno dell’evento internazionale durante il quale Google presenterà al mondo il suo nuovo smartphone top di gamma, e non solo.

Pixel 7: come sarà

Di Pixel 7 sappiamo molto e, allo stesso tempo, molto poco. Conosciamo il design, molto simile a quello di Pixel 6 e già ufficializzato da mesi da Google. Sappiamo anche, sempre grazie a Google, che avrà il nuovo chip Tensor G2 ma, allo stesso tempo, non abbiamo alcuna notizia ufficiale su come sarà questo chip.

Pixel 7 avrà una versione Pro, con 3 fotocamere al posto di due e con schermo AMOLED di tipo LTPO con refresh fino a 120 Hz. I sensori fotografici dovrebbero restare, almeno così dicono i rumor, gli stessi (ottimi, anche grazie al software) di Pixel 6 Pro.

Quanto costerà Pixel 7/Pro

Nessuna notizia ufficiale, al momento, sul prezzo se non la certezza che sarà abbastanza elevato. Gli attuali Pixel 6, infatti, hanno una scheda tecnica ed un prezzo da veri top di gamma. Pixel 6 Pro costa in Italia 899 euro, Pixel 6 costa 649 euro, non ci sono grandi speranze di vedere prezzi inferiori per il 7 e il 7 Pro.

Anzi, probabilmente vedremo prezzi più alti vista la corsa dell’inflazione, galoppante sia in USA che in Europa. Ma visto anche il listino appena comunicato da Apple per i suoi nuovissimi iPhone 14: il più "economico" in Italia costa 1.029 euro.