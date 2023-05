I prossimi Apple Watch avranno un nuovo chip: come sarà

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, l’Apple Watch Series 9 dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno. Per il nuovo smartwatch il colosso di Cupertino avrebbe sviluppato un chip chiamato S9, che porterebbe un deciso miglioramento delle performance rispetto al precedente S8 già testato su Apple Watch Series 8 (in foto) uscito ormai lo scorso anno.

Non ci sono ancora dati certi al riguardo, ma per Gurman non si tratterà di una revisione del processore dell’anno passato: sarà un chip completamente nuovo.

Apple Watch Series 9: come sarà

Ancora sappiamo pochissimo sul design e sull’hardware dell’Apple Watch serie 9 ma, sempre stando alle informazioni condivise da Gurman, l’azienda non avrebbe apportato grosse modifiche al dispositivo e sarebbe al lavoro principalmente su diverse innovazioni che riguardano watchOS 10.

Dovrebbero tornare molte delle impostazioni già viste sull’ultima versione del sistema operativo, inclusi i widget che potranno essere organizzati tra i vari quadranti degli orologi della serie 9. Naturalmente, con il chip S9 che alimenta lo smartwatch, il tutto dovrebbe funzionare meglio rispetto al passato e garantire agli utenti una maggiore fluidità nell’utilizzo delle funzioni smart dell’orologio.

Il giornalista di Bloomberg lascia anche intendere anche che l’S9 potrebbe essere basato sul SoC Bionic A15 utilizzato per iPhone 13 e i modelli base di iPhone 14. Per la cronaca, questo processore è realizzato con processo produttivo a 5 nm e garantisce una CPU fino al 50% più veloce rispetto alla serie precedente e una GPU che, invece, supera la precedente generazione del 30%. Il chip, oltretutto, ha anche una maggiore efficienza energetica, bilanciando prestazioni e consumi.

Naturalmente si tratta ancora di supposizioni ma, l’anno scorso sempre Gurman predisse che l’S8 avrebbe avuto prestazioni migliori del 20% rispetto al precedente S7. Se le informazioni sul nuovo chip saranno confermate, è facile immaginare che anche l’S9 abbia ancora più potenziale rispetto al passato, soprattutto adesso che gli smartwatch stanno diventando sempre più indispensabili e sempre più complessi.

Il giornalista di Bloomberg ha anche ipotizzato che, se Apple rilascerà in futuro un Apple Watch Ultra 2, anche questo avrà in dotazione una chip S9 ma in una versione migliorata.

Apple Watch Series 9: quando arriva

Secondo la penna di Bloomberg, Apple presenterà l’Apple Watch Series 9 e (forse) l’Apple Watch Ultra 2 il prossimo settembre insieme ai nuovi iPhone 15.

Chiaramente non ci sono indicazioni riguardo al prezzo ma, l’anno scorso, il precedente smartwatch dell’azienda è arrivato sul mercato al costo di 509 euro, mentre l’Apple Watch Ultra aveva un costo di 1.009 euro. Tuttavia, visto il contesto economico generale, non è difficile immaginare che Apple Watch Series 9 arrivi sul mercato a un prezzo più alto rispetto al modello precedente.