I prossimi smartphone Xiaomi troveranno le videocamere nascoste

Secondo XiaomiTime, sugli smartphone Xiaomi dovrebbe arrivare un tool per rilevare le telecamere WiFi nascoste. La funzione dovrebbe essere integrata in HyperOS 2.0

Stando alle indiscrezioni condivise dal sito XiaomiTime, sembrerebbe che gli smartphone Xiaomi saranno in grado di rilevare le telecamere wireless nascoste. La funzionalità dovrebbe essere disponibile con l’arrivo di HyperOS 2.0 e, con buone possibilità, arrivare su tutti i device del colosso cinese compatibili con la nuova versione del sistema operativo.

Ancora non ci sono conferme ufficiali, ma visto l’arrivo imminente dell’update di sistema è probabile che già dalle prossime settimane arrivino maggiori info al riguardo.

Rilevamento delle telecamere, cosa sappiamo

Secondo il rapporto condiviso da XiaomiTime gli smartphone a marchio Xiaomi saranno presto in grado di rilevare i sistemi di sorveglianza nascosti semplicemente analizzando i segnali WiFi.

Dalle prime informazioni la funzione dovrebbe essere piuttosto intuitiva e dovrebbe funzionare come uno scanner per le reti WiFi che, con un semplice tap, dovrebbe analizzare l’ambiente circostante e mostrare su schermo tutte le telecamere nelle vicinanze che trasmettono le immagini a un ricevitore tramite WLAN.

Stando sempre alle indiscrezioni, si dice che l’idea alla base di questa nuova funzione arrivi direttamente da un da un programma Python chiamato Ingram e già disponibile su GitHub.

In realtà, questo tool è stato ideato per trovare eventuali punti deboli nelle reti di telecamere WiFi; per farlo utilizza diverse metriche tra cui l’analisi della potenza del segnale, gli identificatori SSID, l’indirizzo MAC e l’analisi del traffico di rete.

È possibile, dunque, che Xiaomi utilizzi un sistema del genere per individuare l’eventuale presenza di sistemi di registrazione nelle vicinanze, magari notificandolo all’utente per avvertirlo il tempo reale di un potenziale “pericolo” per la sua privacy.

Tuttavia, bisogna ricordare che questo tool non è, ovviamente, in grado di riconoscere le telecamere collegate tramite cavi di rete ma sarà limitato esclusivamente ai sistemi wireless.

Cosa cambia per gli utenti

Uno strumento del genere può essere la soluzione perfetta per la privacy, soprattutto per gli utenti che viaggiano molto e tra hotel o appartamenti in affitto potrebbero voler controllare l’ambiente circostante prima di mettersi comodi.

Di recente, infatti, sono balzate alla cronaca diverse violazioni della privacy avvenute proprio nelle camere in affitto, dove gli ospiti venivano spiati e filmati da telecamere nascoste per poi essere ricattati.

In questo senso, quindi, la nuova funzionalità di Xiaomi potrebbe essere molto utile e aiutare le persone a dormire sonni tranquilli, senza la paura che la propria intimità e i propri momenti di relax possano finire su qualche sito web.

Da quello che sappiamo, comunque l’uscita ufficiale di HyperOS 2.0 dovrebbe arrivare intorno a ottobre 2024, in concomitanza con l’uscita di Android 15 e a un anno dall’introduzione di HyperOS 1.0¸ per ora quindi non resta di aspettare ulteriori conferme da parte di Xiaomi.